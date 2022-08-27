Мнение: О зажигательном троллинге России

«Да гори оно всё синим пламенем!», — решил, вероятно, нынешний глава «Газпрома» Алексей Миллер. И приказал: «Поджигай!».

От этого слова полыхнуло знатно. Ещё больше, чем от самого действия. Соседи — что на Западе, что на юго-западе, — скрежеща зубами, крутят пальцем у виска. Мол, это надо же так нелепо и безрассудно «жечь доллары». Словом, газовый факел на российско-финской границе продолжает жечь сердца, души и карманы людям по западную сторону российской границы на всём её протяжении от Чёрного моря до Белого.

Но так ли уж глуп «Газпром»?

Как пишут СМИ и ТГ-каналы, на заводе СПГ по производству СПГ «Портовая», от которого берёт своё начало «Северный поток», российский «Газпром» сжигает газ, который должен был поставляться в Европу. По оценкам западных экспертов, ежедневно «сгорает» газа на 10 млн долл. по текущим ценам. Факел полыхает уже почти месяц, и цену его можете посчитать сами.

Сейчас все гадают: почему сжигают газ именно там, а не сразу на месторождениях? Один американский профессор предположил, что процесс связан с технологическими проблемами. Якобы у РФ может не хватать клапанов, поэтому приходится жечь там, где они есть. Также наличествуют и безумные теории, но их даже комментировать лень.

На самом деле, всё проще. Своим «факельным шоу» российский гигант показывает, что может в любой момент начать поставки и спасти Европу от энергокризиса, а европейцев от разорения. В той же Германии в 2022 году электричество подорожало на 860%. Причём реальная стоимость этого факела для «Газпрома» на порядок-два меньше, чем кажется европейцам. По сути она равна стоимости транспортировки «избыточного» газа от месторождения до завода (если считать, что факел должен был гореть на месте добычи). Плюс ещё сам газ по себестоимости, которого, к слову, не так уж и много. Согласно оценкам Rystad Energy, «Газпром» каждый день сжигает около 4,34 млн кубометров газа, затраты компании на который составляют 54 долл. за тысячу кубов.

Выходит, что цена факела — 200-250 тыс. долл. в сутки. Сравнимо с промо-акцией по бесплатной раздаче образцов у метро. Соответственно, для Алексея Миллера не проблема сжечь пару десятков миллионов кубометров, от которых и так придётся избавиться. А так и позлили европейцев, у которых газ идет обновлять максимумы и уже стоит 3440 долл. за 1 тыс. кубометров, и пламя гнева у небратьев разожгли, и сами чуть-чуть поугорали.

Как вам такой огненный #маркетинг?

—