Зачем Пугачёва вернулась? – Личное мнение

Лично я считала решение Пугачёвой вернуться в Москву слишком умным, а потому не верила, что она это сделает.

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Тем не менее, вот тут — хвалю. Правильно сделала. По многим причинам, объяснять которые умным людям не нужно.

Вместе с тем, если с вопросом ЗАЧЕМ всё и так понятно (ждём-ждём концерты), то вот с дальнейшим будущем семьи всё не так однозначно.

Как вы помните, я советовала Аллочке развестись. Даже если какой человек мне не особо и нравится, советы я всегда даю ему искренние и дельные.

Вот и с Аллой — какой ей прок от Максима?

Пугачёва — в Москве. Галкин — нет. Значит, должен состояться развод.

Если это, конечно, не мимолётный визит, чтобы всем доказать, как она держит слово, а настоящее возвращение. В этом ведь случае брак с Галкиным на расстоянии — очень сомнительная идея, даже более чем вообще брак с ним.

Да и сколько у той Пугачёвой было браков? Пять, кажется. Развод не станет трагедией ни для кого.

Если Пугачёва и в самом деле сделала выбор, где ей жить и, что важнее, где зарабатывать на эту жизнь, то развод неминуем. Иначе, зритель не поймёт свою примадонну.

Как видите сами, нахождение Пугачёвой в Москве ещё ничего не доказывает и ни о чём нам не говорит.

Ждём продолжения.

Ждали Аллу?

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