Мнение: Дойдёт ли газ до 4000, Польша переходит на мусор, китайцы жалеют Европу

1. Цена на газ в Европе преодолела барьер в 3500 долларов за тысячу кубометров. До исторического рекорда, поставленного в марте этого года, осталось совсем чуть-чуть (ссылка):



Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3536 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Теперь аналитики гадают, будет ли достигнута планка в 4000. Напомню, что вплоть до середины 2021 газ на спотовом рынке в Европе торговался на уровне 200-400 за тысячу кубов, а в 2020 году опускался до 100 (ссылка). Сейчас европейцы переплачивают примерно в 10 раз.

Будучи акционером Газпрома, я надеюсь, что это ещё не предел.

Некоторые полагают, что экономика Евросоюза навряд ли сможет долго выдерживать столь высокую цену на энергию. Возможно, скоро мы увидим уничтожение спроса: промышленность будет останавливаться, гражданам будут отключать отопление.

Но всё же мне кажется, что европейцы готовы заплатить за русофобию, столько, сколько с них запросят. Было бы интересно увидеть цену в 10-15 тысяч. С большой долей вероятности, мы сможем хорошо заработать на этом.

2. Поляки нашли решение энергетической проблемы (ссылка):



Для отопления домов жители Польши могут быть вынуждены сжигать дрова и мусор, поскольку в стране, которая всегда была богата углем, сейчас отмечается острая нехватка топлива. Об этом сообщает газета Financial Times.

Президент Торговой палаты польских продавцов угля Лукаш Горбач предупредил, что из-за большого количества отходов, которые начнут сжигать в целях экономии энергоресурсов, в 2022 году качество воздуха в Польше значительно ухудшится. Согласно исследованиям Европейского агентства по окружающей среде, уровень загрязнения воздуха в стране является одним из самых высоких в Европе.

На радикальные меры для отопления полякам придется пойти из-за стремительно растущих цен на уголь, который в последнее время стал дефицитным в стране. Польша является крупнейшим производителем угля в Евросоюзе, однако большая его часть не используется для отопления из-за низкого качества сырья. Его применяют в основном для производства электроэнергии.

Решение явно временное. Дрова, как верно заметил Владимир Путин, тоже надо из Сибири завозить, ведь в Польше не так уж много лесов. Едва ли поляки будут готовы вырубить Беловежскую пущу. Что касается мусора, то его тоже нельзя добывать бесконечно, даже в такой изобретательной стране, как Польша.

3. Китайцы не верят, что США смогут сохранить свой контроль над европейскими сателлитами с учётом усугубления энергетических проблем (ссылка):

Европа стала жертвой конфликта на Украине и страдает от последствий кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил обозреватель Сюэ Лю в статье для китайской газеты Global Times.

«Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — отметил Лю.

По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР. В качестве подтверждения обозреватель приводит заявление профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана, который исключил желание стран Европы жертвовать собственными интересами ради сохранения системы альянсов с США.

Автор подчеркнул, что Россия является для Европы соседом, которого нельзя игнорировать, а КНР — важнейшим рынком сбыта.

«При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников», — подытожил Лю.