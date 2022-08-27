 

Знатным скандинавам эпохи викингов приглянулся мех бобра

27.08.2022, 22:34, Разное
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Специалисты из Швеции заявили, что им удалось обнаружить образцы меха бобра, которые извлекли из древних погребений на территории Скандинавии. Из шкуры и шерсти этих животных делали одежду, о чем ученые рассказали в журнале PLoS One.

В данном регионе на протяжении с конца VIII по середину XI века промышляли викинги, которые активно развивали свою культуру, поэтому они вполне могли носить одежды из бобрового меха. Эксперты уверены, что такие элементы убранства были по карману только богатым скандинавам и подчеркивали их статус и владычество.

Подтверждает теорию и тот факт, что бобры в этом регионе вымерли полностью еще в бронзовом веке, поэтому шкуры завозились с других районов. Не исключено, что мех поставляли с территории современной России.


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