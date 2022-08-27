 

Милее чем котики: в Сети набирает популярность модная лягушка

27.08.2022, 22:25, Разное
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Смешных видео с животными в “Тик-Ток” очень много, и лишь некоторые из них по достоинству оценивают интернет-пользователи. Например, недавно, как говорится, в рекомендации “залетела” одна изящная лягушка. Ее хозяйка сняла и выложила в интернет довольно необычные кадры.

Женщина запечатлела лягушку с бантиком и игрушечной туфлей на туловище. Забавно, но с такими атрибутами животное стало выглядеть очень модно, милее чем котики. Видимо, поэтому существо и стало популярным в “Тик-Ток”. Автор сопроводил видеоролик аудиофрагментом из мультфильма “Лунтик”: “Клава поняла, что она очень красивая жаба”.


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