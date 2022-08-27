Мнение: Русская национальная идея. Патриоты и либералы

(первая часть – здесь)

А теперь, получив на руки могучий Объяснительный Принцип, то есть Настоящую Национальную идею Русского Народа (тм), рассмотрим одно из главных идеологических противостояний внутри российского общества на протяжении последних как минимум двух веков – патриотов-государственников и либералов-западников. Названия тут весьма условные, поскольку в разное время применялись самые разные обозначения: славянофилы и западники, почвенники и прогрессисты, государственники и космополиты, патриоты и либералы, зеленые и красные, etc. Важно, что при всем изобилии обозначений, суть оставалась одной и той же. Остается этот яростный дуализм и сейчас. Битвы происходят нешуточные, порой у сторон прорывается в отношении друг друга полная непримиримость и даже ненависть, стороны все 200 лет клянутся в полной идеологической несовместимости двух подходов… при том, что переходы из лагеря в лагерь происходили постоянно и вовсе не считаются чем-то из ряда вон.

В чем тут дело? Все объясняется, если мы вспомним корневую Национальную Идею, которая состоит в следующем: «Надо уходить из России, потому что в России нам не нравится». Попробуем детализировать: очевидно, что при принятии данного постулата возникает вопрос – КАК? Как уходить – коллективно или индивидуально? Всем вместе или каждый как может? Собственно, разница в ответе на вопрос «как будем уходить (с нашего опостылевшего Севера)?» и задает эту самую основную дихотомию российского общественного дискурса на протяжении веков. Условные «патриоты» стоят на том, что «уходить будем коллективно, соборно и разом», условные «либералы» – «уходим по одному, кто во что горазд».

Соответственно, первый путь (путь Патриота) предполагает в пределе войну, второй (Путь Либерала) – эмиграцию. Почему война? Более чем понятно: ведь уходить с Русского Севера придется, хочешь ты или нет, на территории, которые уже кем-то заняты. На них ведь уже расположились какие-то там народы – «пустых» мест, чтоб в благоприятных климатических условиях, да у теплого моря – таких на Земле не осталось. Во всяком случае, чтоб разместить там 145 млн. человек – точно нет. Тут без войны не обойтись – хотя, надо отдать должное, российские «патриоты» обычно стараются до последнего обставить всё в максимально миролюбивом антураже.

Что такое «русский уход по-патриотически»? Это, безусловно, захват. Российская масса смещается вниз по шарику, в более теплые и благоприятные места, затекает в уже обжитые города и веси, «разбавляет» местное население… и всячески старается обжить эти места для себя, в частности – внедряя повсеместно и как можно шире русский язык в качестве «языка межнационального общения», а в пределе – и основного. Самое показательное в этом – то, как еще царское правительство – планомерно, на протяжении десятилетий! – стремилось «обрусить» Польшу и Финляндию, упорно и настойчиво вытесняя соответственно польский и финский языки из самых разных сфер применения. С точки зрения экспансии (читай – переселения) политика в высшей степени разумная: если уж мы сваливаем на новое место с нашего Севера – лучше это делать с максимальным комфортом, не мучаясь с «языковым барьером»… В этом смысле правительство «патриотов» очевидно заботилось о народе.

Но стоит обратить внимание все ж прежде всего на идейное родство двух «непримиримых» течений; мы видим, что и патриоты, и либералы хотят, в сущности, одного (свалить); и именно этим объясняется постоянное перемешивание и взаимопроникновение двух лагерей. Во время относительно успешной экспансии России были нередки случаи, когда в ряды «патриотов» вступали самые откровенные «либералы»; и наоборот – во времена, когда Россия впадала (временно) в полную разруху и ничтожество, и было ясно, что ни на какую экспансию она временно неспособна – тут и записные «патриоты», скрепя сердце, становились «либералами» и вели себя вполне «либерально». Наиболее яркий пример во втором случае – «белая эмиграция» в период после Революции и гражданской войны в 20 веке.

Тут, пожалуй, еще имеет смысл затронуть не менее знаменитое в России идейное (!) противостояние «русские – евреи», которое по наивности многие считают «этническим». На деле, понятно, ничего этнического в нем нет, и тут достаточно вспомнить известную манеру в сетевых дискуссиях, в которых оппонентов сплошь и рядом награждают званием «еврей», вообще не видя его вживую и зачастую даже не представляя его пол, не то что этническую принадлежность. И это понятно и в чем-то даже оправдано, если учесть, что «еврей» в русском дискурсе – это безусловно идеологическая принадлежность, практически идентичная понятию «либерал» и западник.

Почему – понять достаточно просто, если мы вдумаемся в смысл слова «еврей». Кто это? Безусловно – это человек, имеющий свою «родину» по месту рождения, но этой «родиной» пренебрегающий на идейном основании – исходя из того, что для него есть ГДЕ-ТО (важно, что не здесь) некая «Земля Обетованная», на которую он и считает нужным и необходимым рано или поздно переселиться, безразлично (или даже с облегчением) сказав «адью» своей родине, так сказать, наличной. Нетрудно заметить, что в нашем определении это практически совпадает с идейной позицией «либерала» – особенно при том, что наш еврей во все времена высказывал намерение прорываться на свою «землю обетованную» именно в индивидуальном порядке, а не в составе стройных колонн своего дорогого (нет) формального Отечества.

Соответственно, и первая часть дуали «русский vs еврей» в обыденном русском понимании – это также идеологический, а не этнический конструкт (то есть это вполне может быть еврей в этническом смысле, какой-нибудь Нессельроде или Кириенко): тот, кто намерен уходить со святой Руси в составе «железных колонн» – на Запад, на Юг или на Восток, неважно куда, важно, что с Севера.

Отсюда мы получаем и первый наш важный прогностический вывод: все Антиутопии по типу, к примеру, сорокинского «Дня опричника» (пророчащие некое «закукливание» будущей России в скудном тоталитарном мирке вокруг лабазов, где всего по два – водка Столичная или Русская, сыр Российский или Костромской, пиво Жигулевское или Балтика, etc/) – не имеют шанса реализоваться, ибо нарушают фундаментальный принцип Руси и противоречат Русской Идее: «Русским не нравится в России!» Подчеркнем еще раз: не нравится НИКОМУ, в том числе и описанным Сорокиным будущим опричникам. Режим «закукливания» не устоит, будучи взорван ИЗНУТРИ (и также поэтому обречены идеи, скажем, Паршева об «автаркии»).

В дальнейшем поговорим о прикладных идеологиях для ширнармасс, присущих двум основным течениям Русской Мысли (тм), основанным на уже известной нам Русской Идее (тм). Понятно, что их тоже всего две.

Продолжение следует.