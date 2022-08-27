 

ABC News – скандал вокруг вакцин — Moderna обвинила Pfizer в плагиате

27.08.2022, 21:22, Разное
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Между крупнейшими производителями средств от COVID-19 назревает конфликт. Moderna решила подать в суд на Pfizer и BioNTech, обвинив конкурентов в незаконном копировании технологии мРНК, лежащей в основе её противовирусной вакцины, передаёт ABC News.

Между двумя крупнейшими производителями вакцин от COVID — Moderna и Pfizer — назревает судебная тяжба. Moderna подаёт в суд на Pfizer и её немецкого партнёра, обвиняя их в копировании технологии мРНК, лежащей в основе вакцин. Pfizer отвергает обвинения и заявляет, что будет энергично защищаться.

С репортажем корреспондент ABC Эриэль Решеф.

Сегодня вечером стало известно, что Moderna подаёт в суд на вакцинного гиганта Pfizer/BioNTech. Она обвиняет конкурента в нарушении патентов на новаторскую технологию мРНК, используемую в прививках от COVID. Представители биотехнологического стартапа заявляют: «Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения».

В Pfizer говорят, что удивились судебному иску, и добавляют, что их собственная вакцина основывается на запатентованной технологии мРНК BioNTech. «Мы по-прежнему уверены в нашей интеллектуальной собственности, обеспечивающей вакцину Pfizer/BioNTech, и будем решительно защищаться от обвинений в этой тяжбе».

ДЖЕННИФЕР МИЛЛЕР, доцент Йельской школы медицины и основательница организации Bioethics International: Некоторые считают, что как минимум в экстренной ситуации нужно хотя бы временно отказаться от патентных прав, чтобы получить больше прививок…

Но Moderna не требует прекращения продаж вакцин Pfizer.

В прошлом году Moderna и Pfizer сообщили, что их совокупные продажи вакцин от COVID составили 54 миллиарда долларов. При этом Pfizer продала вдвое (на $36 млрд. — ИноТВ) больше, чем Moderna, достигнув самого высокого годового объёма продаж фармацевтического продукта в истории.

И ставки высоки. Технология мРНК используется для разработки множества лекарств: от ВИЧ, аутоиммунных и сердечнососудистых заболеваний до рака.

С нами на связи Эриэль Решеф. Эриэль, сегодня вечером наше внимание привлекла ещё одна новость, связанная со здоровьем, а именно новые опасения по поводу вируса полиомиелита. И власти штата Нью-Йорк говорят, что наблюдают признаки его распространения среди населения.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент ABC News: Всё верно. Департамент здравоохранения штата сообщает, что они обнаружили вирус полиомиелита в новых пробах сточных вод в четвёртом округе. До сих пор был подтверждён только один случай заражения у непривитого мужчины. Чиновники призывают всех проверить актуальность своих прививок от полиомиелита. Уит?

Эриэль, спасибо.

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года.


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