Мнение: «Научный спецназ», утроение расходов на российский софт и рост промышленного производства

1. К каждому крупному российскому чиновнику предложили приставить по заместителю, который будет заниматься вопросами науки и технологий. Аналогичные заместители по вопросам цифровых технологий уже внедрены, чем, возможно, и объясняются немалые успехи в деле цифровизации России (ссылка):



Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает нужным организовать институт заместителей руководителей органов власти по научно-технологическому развитию, пишет «Интерфакс».

«Я обратился и к субъектам нашим, и к организациям нашим в промышленности, различных других отраслей, чтобы там тоже был создан институт заместителей по научно-технологическому развитию. Это будет наш “научный спецназ” по аналогии с “цифровым спецназом”, который был создан по поручению премьера ранее», — пояснил он, говоря о своем предложении.

Вы спросите, если наукой и технологиями будут заниматься заместители, то зачем нужен сам руководитель, не заместить ли его окончательно более подкованными специалистами, носителями передовых знаний?

Увы, но типичная работа типичного руководителя обычно предполагает ежедневное решение огромного числа мелких текущих вопросов. То авария, то эпидемия, то беженцев принимать надо, то какой-нибудь праздник, то визит важной делегации… Времени на внедрение технологий не хватает — это очень сложное и муторное дело.

2. Импортозамещение софта в госсекторе набирает обороты. На решение этой застарелой проблемы выделены большие бюджеты (ссылка):



К 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на российское программное обеспечение (ПО) относительно последних трех лет, ожидают в Минцифры. Доля расходов госкомпаний на отечественный софт составит 80% от всех затрат на IT и может превысить 650 млрд руб. Это неудивительно в условиях импортозамещения и санкций, но эксперты уверены, что большая часть средств достанется государственным центрам компетенций, а не частному бизнесу.

“Ъ” ознакомился с проектом доклада Минцифры президенту, согласованным с Минэкономики. Из документа следует, что закупка отечественного ПО стала «наиболее значимой» в структуре затрат госорганов и госучреждений.

Что касается того, что деньги достанутся центрам компетенций, которые занимаются не столько разработкой, сколько консультированием и внедрением технологий. По большей части, необходимый для импортозамещения софт давно существует. Проблема именно во внедрении: очень сложно заставить миллионы бюджетников, менеджеров и чиновников перейти на новые для них программы.

3. Блогер genby пишет, что беспрецедентные в истории западные санкции против России оказались настолько слабы, что даже не смогли снизить наше промышленное производство. Пока по итогам года наблюдается рост (ссылка):

Промышленное производство В России в июле 2022 года сократилось на 0,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Однако по сравнению с июнем 2022 года индекс промышленного производства вырос на 1,8%. В целом за семь месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 1,0% по сравнению с январем-​июлем 2021 года (ссылка).