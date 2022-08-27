Связь 5G не нужна: Эксперты объяснили, почему в РФ решили перейти сразу к 6G

В РФ хотят сразу ввести новый стандарт связи и передачи информации 6G, что позволит не останавливаться на 5G и сразу предоставить пользователям новейшие технологии, работающие с данными на огромных скоростях.

Разработку программного обеспечения и аппаратуры возложили на сотрудников “Сколтеха” и Научно-исследовательского института радио. Они сказали, что реализация первого этапа проекта стоит 30 миллиардов рублей. Первые версии оборудования продемонстрируют к 2025 году.

В международном формате преимущества и даты внедрения нового поколения сетей специалистами обсуждались в 2018, но к практической реализации приступят не ранее 2027 года. К этому времени у РФ уже будет некая база для введения 6G.