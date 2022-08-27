 

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

27.08.2022, 21:00, Разное
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О личной жизни Лии Ахеджаковой наслышаны многие. Известно, что артистка трижды выходила замуж, но ни в одном из браков она не заводила детей. Актриса уже 20 лет счастливо живет вместе с фотографом Владимиром Персияновым, который младше ее на пару десятилетий.

У Лаймы Вайкуле была возможность родить, как она сама неоднократно рассказывала, однако “все было против этого”. Впрочем, певица никогда не ставила перед собой цель – обзавестись наследниками. На первом месте у артистки всегда была работа.

На карьере зациклена и Светлана Ходченкова. Кроме того, актриса пережила болезненный развод, и с тех пор с трудом доверяет мужчинам. Звезда российского кино мечтает выйти замуж раз и навсегда. И, очевидно, в таком случае артистка будет готова обзавестись детьми.

Настасья Самбурская тоже пока не планирует стать матерью, поскольку убеждена, что ребенок должен быть окружен заботой и вниманием двух любящих родителей. Артистка не намерена рожать, как говорится, просто для себя. По ее мнению, это довольно эгоистично.

Певица Елка хоть и любит малышей, заводить собственных детей она пока не хочет. Однажды артистка призналась, что если в будущем у нее так и не будет собственных наследников, она подумает об усыновлении чужого.

Каждая из вышеупомянутых артисток считает, что общественность не должна вмешиваться в личную жизнь и постоянно спрашивать о том, почему у них нет детей, и каждая позиция как минимум не должна восприниматься обществом в штыки. Важно с уважением относиться к выбору человека.


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