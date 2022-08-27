Мнение: Совпадение?

В тот день, когда Евгения Ройзмана привезли в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения по уголовному делу, возбужденному в отношении политика, оказывается, разверзлись хляби небесные и на Екатеринбург обрушились ураган и ливень.

Совпадение? Может быть и совпадение. Но когда выбиралась мера пресечения, Ройзмана решили не отправлять в тюремную камеру. Ограничились ограничением определенных действий.

Решили не гневить Всевышнего?

Фотография Евгения Ройзмана отсюда

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