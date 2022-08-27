Мнение: Война на Украине. Сводка 26.08.2022

Война на Украине. Сводка 26.08.2022

1. Авдеевка.

Позиционные бои в промзоне и к северу от поселка вдоль трассы Авдеевка—Константиновка. Серьезного продвижения за последние дни тут нет. Артиллерия Авдеевской группировки продолжает обстрелы Донецка и других населенных пунктов.

Бои у донецкого аэропорта — в позиционном ключе. Опытное — полностью под противником. Бои с целью продвинуться к Опытному пока решительных результатов не дали.

2. Пески.

ВС РФ и армия ДНР закрепляются в занятом укрепрайоне и методично оттесняют противника от окраин Песок из ближайших лесопосадок, хотя противник продолжает утверждать, что еще ведет бои за Пески. Основные укрепы он здесь уже потерял. Наши войска оказывают давление в направлении Первомайского и Невельского (есть небольшое продвижение) и в направлении Водяного, с целью продвинуться в направлении трассы Орловка—Авдеевка и попытаться взять их под огневой контроль с юга. Противник это понимает, поэтому укрепляется в Водяном, перебрасывает резервы к Орловке на случай неблагоприятного развития событий. Основное продвижение наших войск на этом направлении становится возможным в основном за счет подавляющего артиллерийского поражения позиций противника, что и обеспечивает в значительной части случаев успех штурмовым группам.

3. Марьинка.

В поселке — незначительное продвижение. Противник удерживает западную часть поселка за терриконом и пока не демонстрирует готовности отходить. Текущей активности штурмовых групп и фактора артиллерийского поражения позиций противника все еще недостаточно, чтобы выбить противника с позиций.

Попытки наступать к югу от Марьинки между Марьинкой и Новомихайловкой пока решительных результатов не дали.

4. Угледар.

На окраинах Новомихайловки — позиционные бои, как и в районе Шевченково. Павловка — пока что под ВСУ.

Дорога Угледар—Марьинка пока не перерезана. Противник периодически предпринимает контратаки силами до 1-2 рот, но безуспешно. Продолжают господствовать тенденции к позиционности.

5. Артемовск.

Основные бои — за линию Зайцево—Кодема. Зайцево (не путать со взятым горловским Зайцево) — пока под противником, бои — на ближних подступах, но в сам поселок пока наши не заходили. Кодема частично охвачена нашими войсками, бои переместились в сам поселок, хотя о контроле говорить пока рано, противник упорно сопротивляется. Попытки контратак ВСУ к успеху не привели и закончились потерями без каких-либо результатов.

На окраинах Артемовска — без изменений. Продвинуться к дороге Артёмовск—Соледар пока не удалось.

Регулярные удары по скоплениям и расположениям ВСУ в Артемовске, в районе Часов Яра и др. населенных пунктов. Артиллерийская группировка ВСУ, помимо поддержки войск, продолжает наносить ракетные удары по территории ДНР и ЛНР.

6. Соледар.

Бои в промзоне к западу от завода «Кнауф» и в районе карьера, откуда вытеснили ВСУ. Противник упорно обороняется и явно рассчитывает на длительную оборону западной части Соледара. Продолжается штурм Бахмутского, но поселок пока еще не взят.

К северу от Соледара — бои у Белогоровки и Яковлевки (пока еще полностью не взята).

В районе Северска в целом без изменений — бои у Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки. Трасса Северск—Соледар — пока под контролем противника.

7. Славянск.

Здесь торжествуют тенденции к позиционности. Помимо незначительного продвижения в районе Богородичного, последние дни отметились боями у развалин Мазановки. Попытки контратак ВСУ закончились для них тяжелыми потерями. Здесь фронт стабилизировался.

ВС РФ продолжают наносить удары по скоплениям войск в Славянско-Краматорской агломерации и по коммуникациям донбасской группировки, наиболее ярким свидетельством чему стало уничтожение эшелона с резервистами в районе Чаплино (более 200 — «200»), которых противник пытался выдать за "мирных жителей".

8. Изюм.

В районе Курульки и Большой Камышевахи — в целом без изменений. Взаимная активность ДРГ сторон в лесных массивах и недостаток сил с обеих сторон сохраняют в неизменном виде позиционный фронт, который сформировался еще в апреле-мае. Попытки ВС РФ добиться тактического успеха в районе Гусаровки и продвинуться в направлении Барвенково и трассы Барвенково—Славянск решительных результатов не дали.

9. Харьков.

Бои у поселка Уды в направлении на Золочев. Противник усилил это направление резервами после отхода на прошлой неделе. Бои у Дементьевки, к югу от Борщевой в направлении Черкассих Тишок. Противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов РФ. ВС РФ наносят регулярные удары по Харькову, Чугуеву, в районе Золочева. Несмотря на недавние тактические подвижки в пользу ВС РФ, здесь господствуют позиционные тенденции.

10. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка — без существенных изменений. Активность ВС РФ в районе Гуляйполя и Великой Новоселовки, как и активность ВСУ в районе Равнополя, успеха сторонам не принесла.

Противник обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС — Украина фактически сама себя отключила от одного из основных источников генерации. В ответ на обстрелы ЗАЭС ВС РФ наносили удары по целям в районе Никополя и Марганца. Ожидается, что вскоре на ЗАЭС прибудет глава МАГАТЭ, но многого от этого визита не ожидают.

На Запорожье официально стартовала подготовка референдума о присоединении освобожденных территорий к России, что вынуждает шайку Зеленского форсировать террористические атаки с целью срыва референдума. Ядерный шантаж вокруг ЗАЭС также направлен на срыв референдума, который должен обеспечить необратимость потери Украиной очередных территорий.

11. Николаев.

После поражения противника в боях за Благодатное и занятия поселка ВС РФ противник сел в глухую оборону. Наши войска продолжают прощупывать оборону противника у трассы Херсон—Николаев, расширяют зону контроля на побережье у Александровки в направлении Голицыно. У наших войск неплохие тактические подвижки, но не стоит их путать с полноценным наступлением на Николаев. Никакого наступления на Херсон также не происходит, оно было фактически сорвано ВС РФ в середине августа и ныне осталось только в устаревших пропагандистских клише.

12. Кривой Рог.

Противник продолжает безуспешные попытки закрепиться на плацдарме в районе Белогорки и Андреевки, где уже понес тяжелые потери в людях и технике. Местность здесь не способствует наступательной активности сторон, и ВС РФ, пользуясь преимуществом в артиллерии, регулярно наносят противнику серьезные потери в живой силе во время попыток атак силами резервистов и фольксштурма. Фронт на реке Ингулец так и не смог предоставить ВСУ необходимый плацдарм для наступления на Берислав. Аналогичным образом закончились неудачей повторные попытки атак в районе Высокополья и Потемкино. Фронт здесь достаточно стабилен.

Противник продолжает обстрелы мостов через Днепр. Прилеты по Антоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС идут регулярно. Несмотря на многочисленные удары, обрушить опоры и пролеты противник пока не смог, но дырок в мостах наделал изрядно. Продолжаются ракетные удары по позициям ВС РФ в Херсоне и Новой Каховке. ВС РФ регулярно наносят удары по Николаеву и тылам криворожской группировки ВСУ.

13. Дзержинск, Одесса, Сумы — без существенных изменений.

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