 

Глава Минэкономики Франции пообещал сдерживать рост цен на газ

27.08.2022, 20:28, Новости дня
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Власти Франции примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов, сообщил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр.

«Максимально возможное повышение цен на 4% (от установленных в рамках регулирования тарифов ) сохранится до конца 2022 года. Но наверстывания упущенной выгоды после отмены ограничений в 2023 году не будет, и повышение цен, о котором говорили президент [Эмманюэль Макрон] и премьер-министр [Элизабет Борн], будет сдержанным», – передает ТАСС слова министра.

Ле Мэр пообещал, что для наименее обеспеченных семей будут предложены субсидии на оплату счетов за свет и отопление. Для малого и среднего бизнеса министр пообещал поддержку из специального фонда объемом 3 млрд евро. Отвечая на вопрос о том, во сколько государству обойдутся эти субсидии и ограничение цен на энергию, Ле Мэр заверил, что «все бюджетные прогнозы были сделаны с учетом очень резкого роста цен на электричество и газ».

Ранее обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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