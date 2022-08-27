 

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Новой Каховке

27.08.2022, 20:28, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО, сообщил глава администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», – передает ТАСС слова Леонтьева.

Напомним, в пятницу замаскированное под пакет сока СВУ обезвредили у детской площадки в Новой Каховке Херсонской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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