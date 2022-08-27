Мнение: Дипломатическая победа России, Маркс о поражении США и антирекорд нефтяных резервов

1. За прошедшие полгода международная поддержка России только выросла, вопреки заявлениям Запада о «растущей изоляции» нашей страны (ссылка):



…58 входящих в ООН государств поддержали резолюцию, осуждающую действия российской армии на территории Украины. 58 из 193, Карл‼️

Напомним, что 2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию в Украине.

Тогда за резолюцию проголосовало 141 государство (73%) из 193 государств, включая страны Персидского залива, а также Бразилию (БРИКС) и Сербию.

Вчерашнюю Резолюцию не подписали сербы, никто из стран БРИКС, Африки и арабских стран. Из Латинской Америки подписали 2 страны (Колумбия и Гватемала), остальные – нет.

Итак, 2 марта было 73 %, вчера – 30%.

Комментарий проекта СнМИ (ссылка):

Самым интересным в этой новости стал подсчёт стран, примкнувших к заявлению: помимо ЕС (с кандидатами, включая Молдавию и Грузию, но без Сербии), НАТО и G7, подписавшихся дисциплинированно в полном составе, среди подписантов значатся традиционные сателлиты США: Южная Корея, Австралия с Новой Зеландией и Сингапур, несколько островных государств Карибского моря и Тихого океана типа Палау и Доминиканы, а также Гватемала и Колумбия от Латинской Америки (Колумбия в этом ряду, впрочем, может быть объяснена тем, что от неё там всё ещё досиживает представитель прежнего правого режима, а представительница нового левого пока в должность не вступила).

Даже из набранных (58 из 193) стран не все полностью удовлетворяют амбиции США по сколачиванию антироссийской коалиции. Ибо даже среди подписантов данного воззвания значительная часть либо уклоняется от участия в санкциях и противостоянии с Россией как может (включая Грузию и Венгрию), либо вообще их игнорирует, как Турция, оставаясь верными Киеву на словах, но не желая ничем ради него жертвовать.

2. Американские аналитики пишут, что против России и Китая Западу не выстоять (ссылка):



США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине из-за тесных отношений России и Китая. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.

«Точно так же, как президенты Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыграли “китайскую карту”, ​​чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент [России] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США», — считает автор.

Маркс предрек сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников из-за их тесных энергетических связей. «Имея на своем заднем дворе преданного российского поставщика энергоносителей, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединенными Штатами», — отмечает он.

Автор также обратил внимание на расширение энергетического бизнеса России с Индией. «Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — напомнил он.

3. Нефтяные резервы США быстро истощаются (ссылка):

В период с 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 миллиона баррелей до рекордных 453,1 миллиона баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

За указанный период запасы топлива достигли минимума с января 1985 года, сообщает Business Insider. С начала 2022 года объемы упали на более чем 160 миллионов баррелей, поскольку Соединенные Штаты начали активно использовать нефть из резервов для снижения высоких цен на бензин в стране. Кроме того, мера направлена на сдерживание максимальной за последние десятилетия инфляции.

Такими темпами за пару лет резервы могут полностью обнулиться. Так как все попытки сбить цену на нефть провалились, дальше американцам придётся снова закупать нефть — только уже дороже, чем они продавали.