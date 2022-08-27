 

Открыт полупроводник с характеристиками, намного превосходящими кремний

27.08.2022, 19:45, Разное
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Кремний – один из самых популярных полупроводников, которые используются длях производства электроники и различного оборудования. Все благодаря большому количеству этого элемента в природе и его простой обработке.

Однако свойства кремния, как полупроводника, оставляют желать лучшего, поэтому ученые находятся в постоянном поиске более дешевых и эффективных материалов, которые бы заменили данный металл.

Недавно коллектив специалистов из Массачусетского технологического института доказал, что кубический арсенид бора лишен недостатков кремния и может стать отличной заменой этого материала. На данный момент разрабатываются наиболее эффективные и дешевые способы получения этого соединения для коммерческого использования.


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