Газета «Правда» будет выпускать комикс-версию заблокированного канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
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Канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова,
заблокированный на YouTube, получит печатную версию в формате комикса – с таким заявлением
выступил главный редактор газеты «Правда» Борис Николаев. Под канал Гоблина
будет выделено целых 8 страниц.
Художники постараются максимально точно
изобразить сидящих за столом гостей Пучкова, передав основные черты их характеров.
Газета будет издаваться в чёрно-белой версии, однако это не должно повлиять на
восприятие контента зрителями, считают в редакции «Правды». Для передачи речи персонажей и звуковых эффектов знаменитых свиней авторы
комиксов намерены использовать облачка с текстом.
Благодаря наличию печатной
версии, с выпусками Пучкова сможет познакомиться не только российская молодёжь,
но и лица преклонного возраста.
«Канал Дмитрия Юрьевича является системообразующим
в Рунете, особенно в научно-познавательной области и в области киноведения, – считает главред «Правды». – Из-за несправедливой блокировки он больше не может зарабатывать на YouTube, и поэтому мы
намерены оказать ему посильную поддержку. Примерно 30% пространства комиксов
будут занимать рекламные вставки всевозможных устройств, рекламируемых
Гоблином, а остальное займут всем любимые лица Клима Жукова, Дементия, Джуна и
резиновых свиней. Думаю, в итоге аудитория канала только станет больше, а нашим
западным партнёрам останется кусать локти из-за упущенной прибыли»
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