 

Газета «Правда» будет выпускать комикс-версию заблокированного канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

27.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова,
заблокированный на YouTube, получит печатную версию в формате комикса – с таким заявлением
выступил главный редактор газеты «Правда» Борис Николаев. Под канал Гоблина
будет выделено целых 8 страниц.

Художники постараются максимально точно
изобразить сидящих за столом гостей Пучкова, передав основные черты их характеров.
Газета будет издаваться в чёрно-белой версии, однако это не должно повлиять на
восприятие контента зрителями, считают в редакции «Правды». Для передачи речи персонажей и звуковых эффектов знаменитых свиней авторы
комиксов намерены использовать облачка с текстом.

Благодаря наличию печатной
версии, с выпусками Пучкова сможет познакомиться не только российская молодёжь,
но и лица преклонного возраста.

«Канал Дмитрия Юрьевича является системообразующим
в Рунете, особенно в научно-познавательной области и в области киноведения, – считает главред «Правды». – Из-за несправедливой блокировки он больше не может зарабатывать на YouTube, и поэтому мы
намерены оказать ему посильную поддержку. Примерно 30% пространства комиксов
будут занимать рекламные вставки всевозможных устройств, рекламируемых
Гоблином, а остальное займут всем любимые лица Клима Жукова, Дементия, Джуна и
резиновых свиней. Думаю, в итоге аудитория канала только станет больше, а нашим
западным партнёрам останется кусать локти из-за упущенной прибыли»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05.21 / Главные болельщики: принц Монако Альбер II с близнецами и их кузиной на чемпионате мира “Формула E”

06.08.22 / Поездка Пелоси на Тайвань – это риск мировой войны, считает FT

14.03.22 / Без бигмака?

08.01.22 / Мнение: “Великая шахматная доска”

12.12.21 / С чем носить объемный короткий пуховик зимой: берем уроки стиля у модных блогеров

05.03.21 / Скандалы: «Человек без костей»

03.02.22 / Силовой прием

21.07.22 / Развод через 9 месяцев после свадьбы и отказ рожать для себя: как живет скрытная актриса Лоза

05.06.22 / С рубашкой, блузкой или тонким прозрачным свитером: эффектные сочетания шелкового платья для любителей легкости и изысканности

16.08.20 / Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика