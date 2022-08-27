Газета «Правда» будет выпускать комикс-версию заблокированного канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова,

заблокированный на YouTube, получит печатную версию в формате комикса – с таким заявлением

выступил главный редактор газеты «Правда» Борис Николаев. Под канал Гоблина

будет выделено целых 8 страниц.

Художники постараются максимально точно

изобразить сидящих за столом гостей Пучкова, передав основные черты их характеров.

Газета будет издаваться в чёрно-белой версии, однако это не должно повлиять на

восприятие контента зрителями, считают в редакции «Правды». Для передачи речи персонажей и звуковых эффектов знаменитых свиней авторы

комиксов намерены использовать облачка с текстом.

Благодаря наличию печатной

версии, с выпусками Пучкова сможет познакомиться не только российская молодёжь,

но и лица преклонного возраста.

«Канал Дмитрия Юрьевича является системообразующим

в Рунете, особенно в научно-познавательной области и в области киноведения, – считает главред «Правды». – Из-за несправедливой блокировки он больше не может зарабатывать на YouTube, и поэтому мы

намерены оказать ему посильную поддержку. Примерно 30% пространства комиксов

будут занимать рекламные вставки всевозможных устройств, рекламируемых

Гоблином, а остальное займут всем любимые лица Клима Жукова, Дементия, Джуна и

резиновых свиней. Думаю, в итоге аудитория канала только станет больше, а нашим

западным партнёрам останется кусать локти из-за упущенной прибыли»

—