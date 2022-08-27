 

Мнение: Самопиар! “Толстый, как Пьер Безухов” (с)

27.08.2022, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Про меня пишут! Последствия встреч в Шоколаднице:

“ВСТРЕЧА С САПОЖНИКОМ

Алексей Рощин, популярный в жж блоггер sapojnik.livejournal.com, психолог по образованию (МГУ), политолог и социолог по профессиональному background-y (все credentials на месте, мне лень перечислять), автор замечательной книги «Страна утраченной эмпатии» с очень самобытными, точными, неожиданными наблюдениями и обобщениями за нашими национальными практиками бытия, менталитетом, традициями и привычками.

Пишет на околополитические и иногда общежизненные темы, страстный антиковидник, противник СВО на Украине. Его блогописьмо легкости необычайной. Он порождает по 3-4 развернутых блогопоста каждый день (ну, может быть, иногда 1-2), ведет стримы несколько раз в неделю. И это не графомания, это осмысленные, оригинальные (по мысли оригинальные), интересные тексты.

Феномен Алексея Рощина заключается в том, что придерживаясь очень жестких политических и социальных позиций и не стесняясь в формулировках, вживую он представляет собой очень добродушного, всеприемлющего человека. Такой Пьер Безухов всех понимающих и всех прощающий.

Поболтать с ним всегда интересно, несмотря на разницу во взглядах, намерениях и средствах достижения цели”.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.22 / Доктор Мясников: «Пост на Руси длился с февраля по декабрь»

09.02.22 / Строительство четырех ледовых арен в Москве завершат до конца 2023 года

15.05.22 / Евровидение-2023 пройдёт в посольстве Украины в Оттаве

30.03.21 / Спикер парламента сообщил о начале периода распродаж мест в Госдуме

21.01.22 / Заболевшие после крещенских купаний не смогут получить медицинскую помощь по полису ОМС

28.07.22 / Ford Mustang 2024 года дебютирует на автосалоне в Детройте в сентябре 2022 года

06.03.22 / Мнение: О текущей ситуации: когда настанет полная ж***а?

17.09.21 / Навального перевели в ШИЗО на 3 дня за татуировку со списком «Умного голосования»

30.01.22 / Эксперты назвали простой напиток от плохого холестерина и «скрытого» жира

19.04.22 / Уехала из страны, удачно выскочила замуж и пропала: как изменилась экс-ведущая “Давай поженимся” Дарья Волга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика