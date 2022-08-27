Мнение: Самопиар! “Толстый, как Пьер Безухов” (с)

Про меня пишут! Последствия встреч в Шоколаднице:

“ВСТРЕЧА С САПОЖНИКОМ

Алексей Рощин, популярный в жж блоггер sapojnik.livejournal.com, психолог по образованию (МГУ), политолог и социолог по профессиональному background-y (все credentials на месте, мне лень перечислять), автор замечательной книги «Страна утраченной эмпатии» с очень самобытными, точными, неожиданными наблюдениями и обобщениями за нашими национальными практиками бытия, менталитетом, традициями и привычками.

Пишет на околополитические и иногда общежизненные темы, страстный антиковидник, противник СВО на Украине. Его блогописьмо легкости необычайной. Он порождает по 3-4 развернутых блогопоста каждый день (ну, может быть, иногда 1-2), ведет стримы несколько раз в неделю. И это не графомания, это осмысленные, оригинальные (по мысли оригинальные), интересные тексты.

Феномен Алексея Рощина заключается в том, что придерживаясь очень жестких политических и социальных позиций и не стесняясь в формулировках, вживую он представляет собой очень добродушного, всеприемлющего человека. Такой Пьер Безухов всех понимающих и всех прощающий.

Поболтать с ним всегда интересно, несмотря на разницу во взглядах, намерениях и средствах достижения цели”.