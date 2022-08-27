 

Фастфуд связали с высоким риском деменции и депрессии

27.08.2022, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета сообщили, что фастфуд не только приводит к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой, но и увеличивает риск развития деменции и депрессии.

Данные получили в результате исследования результатов масштабной научной работы, в которой приняло участие 70 тысяч человек.  За добровольцами наблюдали 10 лет. Экспертам было интересно выяснить, как различная пища влияет на развитие заболеваний.

В итоге выяснилось, что фастфуд увеличивает риск развития старческого слабоумия и депрессивного расстройства за свет негативного воздействия на мозг человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05.21 / «Полтава», «Сталинград» и «Битва за Москву»: шведские рокеры поют о русских победах (+видео)

28.04.21 / В России предложили сделать платными детские площадки

16.08.22 / С рукавами-фонариками или прямого кроя: лучшие модели платьев-рубашек, чтобы стильно встретить окончание лета

20.02.22 / Петр Порошенко рассказал, как “напугал российскую армию”

22.09.21 / Делайте то, что считаете правильным: как поступить, если вы влюблены сразу в двоих человек

15.05.21 / Доктор Агапкин о связи КОВИД и проблем со зрением: как сохранить здоровье глаз

25.09.20 / Версия: США репетируют новую «цветную революцию» на себе?

22.02.21 / В Минздраве предложили не оказывать медицинские услуги гражданам выше 180 см

28.05.21 / Новый метод микроскопии проникает глубже в живой мозг

18.05.21 / «Лаборатория Касперского» заявила о массовом воровстве троянских коней цыганскими хакерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика