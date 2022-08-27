Фастфуд связали с высоким риском деменции и депрессии

Китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета сообщили, что фастфуд не только приводит к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой, но и увеличивает риск развития деменции и депрессии.

Данные получили в результате исследования результатов масштабной научной работы, в которой приняло участие 70 тысяч человек. За добровольцами наблюдали 10 лет. Экспертам было интересно выяснить, как различная пища влияет на развитие заболеваний.

В итоге выяснилось, что фастфуд увеличивает риск развития старческого слабоумия и депрессивного расстройства за свет негативного воздействия на мозг человека.