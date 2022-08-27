Доказано: алкоголь ускоряет процессы старения

Научные сотрудники Оксфордского университета в Великобритании рассказали о негативном влиянии алкоголя на здоровье человека. Оказывается, этанол и продукты его расщепления сокращают длину теломер и нарушают ДНК в них. Это способствует более быстрому биологическому старению организма.

Эксперты проанализировали данные 245 тысяч человек, зарегистрированных в биобанке Великобритании. Оказывается, чрезмерное употребление спиртных напитков подвергает организм быстрому старению. Процессы, которые у здорового человека проходят в течение нескольких лет, у любителя выпить происходят очень быстро за счет повреждения теломер.

Такое негативное влияние алкоголя на организм основано на окислительном стрессе и активизации воспалительных процессов, которые происходят в результате переработки этанола.