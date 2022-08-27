 

Доказано: алкоголь ускоряет процессы старения

27.08.2022, 17:00, Разное
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Научные сотрудники Оксфордского университета в Великобритании рассказали о негативном влиянии алкоголя на здоровье человека. Оказывается, этанол и продукты его расщепления сокращают длину теломер и нарушают ДНК в них. Это способствует более быстрому биологическому старению организма.

Эксперты проанализировали данные 245 тысяч человек, зарегистрированных в биобанке Великобритании. Оказывается, чрезмерное употребление спиртных напитков подвергает организм быстрому старению. Процессы, которые у здорового человека проходят в течение нескольких лет, у любителя выпить происходят очень быстро за счет повреждения теломер.

Такое негативное влияние алкоголя на организм основано на окислительном стрессе и активизации воспалительных процессов, которые происходят в результате переработки этанола.


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