 

Ученые рассказали о пользе зеленого чая для кишечника

27.08.2022, 15:40, Разное
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Научные сотрудники Университета штата Огайо провели исследование, результаты которого показали, что зеленый чай, благодаря содержащимся в его составе компонентам, полезен для здоровья желудочно-кишечного тракта. Подробнее можно узнать в журнале MedicalXpress.

Был проведен эксперимент, который длилсяэ 28 дней. На протяжении этого времени специалисты давали 21 добровольцу с метаболическим синдромом и 19 здоровым людям конфеты с кахетинами, содержащимися в зеленом чае. Также до и после работы были исследованы показатели сахара в крови.

Результаты продемонстрировали, что зеленый чай крайне полезен не только благодаря своим антиоксидантным свойствам. Он эффектно снижает воспаления желудочно-кишечного тракта.


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