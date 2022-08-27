Приехала без Галкина и детей: Пугачева после полугодового “отпуска” вернулась в Москву

О том, что Примадонна твердо намерена вернуться домой, она сама заявила еще месяц назад. Мол, детям в школу надо, период онлайн-обучения позади. Правда, на родине стали звучать призывы “за дискредитацию армии России” завести на пятого мужа певицы уголовное дело, закрыть ему въезд в страну и даже отобрать знаменитый замок в Одинцовском районе.

Видимо, поэтому Галкин в Москве пока не вернулся. К тому же у него сейчас идет всемирный тур – надо зарабатывать на содержание жены-пенсионерки и детей-школьников.

Неизвестно, приехали ли в итоге 8-летние Лиза и Гарри Галкины в родной дом, но Алла Пугачева уже в Москве. И первое, что она сделала – отправилась на Большую Дмитровку в бутик своего друга, звездного модельера Игоря Гуляева. Приехала она туда в одиночестве, без мужа и детей. У входа в магазин кутюрье лично встречал суперзвезду. “Глазам не верю, неужели в самом деле” – строчкой из песни Пугачевой 1981 года “Возвращение” Гуляев встречал главную артистку страны.

“Я уже давно приехала, просто не могла никак собраться, – сообщила Пугачева. – А ты читаешь, что меня нет?” Гуляев признался, что ничего не читает, слухам и сплетням не верит, а возвращению Аллы рад безмерно. Как и вся Россия!