 

Политолог Самонкин: “Фонтанка” пытается бросить тень на российских добровольцев

27.08.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Добровольцы, поехавшие защищать Донбасс от фашистских украинских бандформирований, предательски подверглись очернению. На этот раз отличилась “Фонтанка”, опубликовавшая странную историю о заключенном, якобы против его воли брошенном на фронт как “пушечное мясо”.

Каждый здравомыслящий человек знает, что “насилу мил не будешь”. Нельзя заставить молодого мужчину сражаться, если в нем нет чувства долга и патриотизма. Конечно, каждый может оступиться. Однако сам факт совершенной ошибки не лишает кого бы то ни было права ощущать себя востребованным и нужным стране и народу.

Политолог Юрий Самоник резко осудил издание за попытки бросить тень на чистоту помыслов добровольцев. Он усмотрел в этом преступление, совершаемое намеренно с целью нанести урон сражающимся защитникам Донбасса.

“Нельзя сейчас распространять ложные слухи или мнения, не подтверждаемые официальными СМИ. Надо обращаться к источникам министерства обороны. Такое поведение предусмотрено нормой юридической ответственности”, – отметил эксперт.

Юрий Самонкин обратил внимание на идеологический аспект деятельности органов журналистики, делающих многочисленные вбросы. Словно неугомонные они стремятся “лить грязь полными ушатами” на тех, кто обеспечивает безопасность Родины.

“Фонтанка” имеет либеральные корни и участвует в единой парадигме оппозиционных СМИ. Они все хором поют о якобы российской военной агрессии”, — констатировал политолог.

Ранее один из рупоров патриотического сообщества, предприниматель Евгений Пригожин, потребовал «прекратить гадить» по отношению к воинам-освободителям.

“Фонтанке” просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о ЧВК “Вагнер”, где рождались герои”, — подчеркнул Пригожин.

Более того, бизнесмен предложил редакции “Фонтанки” полным составом отправиться в качестве добровольцев в зону проведения российской СВО, чтобы помочь в защите Отечества находящимся там бойцам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.20 / Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями

24.05.21 / Морская соль из аптеки и контрастный душ: бьюти-секреты певицы Эрики Герцег

06.02.22 / Лариса Долина пришла на юбилей Льва Лещенка в шикарном наряде

23.10.21 / В первую неделю Всероссийской переписи населения выявлено 115 человек с фамилией Навальный

27.02.22 / Теперь только убежище: Кличко объявил о прекращении движения поездов в метро Киева

29.11.21 / Мнение: Позорище Санкт-Петербурга

29.06.21 / «Лучший коньяк в мире – дагестанский» – в Париже найдены неизвестные письма Наполеона

29.06.21 / Ресторан дома: брускетта с авокадо, вареным окороком и яйцом пашот

19.09.21 / Кто сказал, что подходят только светлые оттенки: осенние тенденции и дизайн темных коротких ногтей

30.07.22 / Мнение: Две стратегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика