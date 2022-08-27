 

ООН возобновила закупку в Украине продовольствия для Эфиопии и Йемена

27.08.2022, 15:22, Новости дня
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Всемирная продовольственная программа ООН возобновила закупку в Украине пшеницы для столкнувшихся с голодом регионов мира, в том числе Эфиопии и Йемена, сообщил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла.

«Хотя это соглашение покрывает коммерческие операции с целью возобновления экспорта, черноморская инициатива позволила Всемирной продовольственной программе ООН возобновить покупку пшеницы на Украине для гуманитарных операций в странах, переживающих голод, таких как Эфиопия и Йемен», – передает ТАСС слова чиновника.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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