 

Появилось видео с Пугачевой в Москве

27.08.2022, 15:22, Новости дня
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Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видеозапись в социальной сети, на которой помогает покинуть машину певице Алле Пугачевой, ранее уезжавшей с семьей в Израиль.

«Глазам не верю, неужели в самом деле», – говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке, передает РИА «Новости».

На видео Пугачева открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Судя по ранним публикациям Гуляева, он сам находится в РФ – около четырех часов назад дизайнер был в Crocus Expo на Fashion Style Russia 2022. 

Концертный директор певицы заявил, что певица давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

Ранее Пугачева заявляла, что вернется в Россию из Израиля осенью 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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