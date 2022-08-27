Как разнообразить неброский нюдовый маникюр: 10 идей дизайна

Нюдовый маникюр – самое универсальное и популярное решение в сфере нейл-арта. Он уместен в любой ситуации и гармонирует с любой цветовой гаммой гардероба. Но в какой-то момент даже такой спокойный и легкий вариант оформления приедается. В таком случае нюдовый маникюр можно немного приукрасить.

Нежный градиент

Это вариация на тему французского маникюра. Прокрасьте кончик белым лаком и, пока он еще сырой, аккуратно сделайте растяжку цвета при помощи кусочка губки или аппликатора.

Яркие акценты

Чтобы сделать неброский маникюр более эффектным, покрасьте кончики ногтей в радужные цвета. Это можно сделать как хаотичными мазками, так и при помощи трафарета для французского маникюра.

Если вы собираетесь в отпуск или только что вернулись, но уже скучаете по морю, сделайте на ноготках имитацию морской волны. А лак нюдового оттенка отлично имитирует теплый песок пляжа.

Немного блеска

Ничто так не украшает маникюр, как мерцающий блеск. Можно просто покрыть ноготок мерцающим лаком или сделать легкую россыпь на кончике.

Для офиса подойдет лаконичный вариант с использованием тонкой металлизированной ленты. Ее можно наклеить четко в центре ноготка или поэкспериментировать с расположением.

Также можно использовать популярную технику втирки. Для этого вам понадобятся мелкие блестки и апликатор.

Стильные черные детали

Проставьте в разных уголках ногтя аккуратные черные точечки. Они могут располагаться хаотично или в определенном порядке.

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Если вы не умеете рисовать лаком, воспользуйтесь специальными наклейками-стикерами. Это может быть и красивый шрифт, и какой-нибудь символ и рисунок в стиле оригами.

Также попробуйте поиграть с геометрией. Нарисуйте пересекающиеся полосы, а пространство между ними заполните различными нюдовыми оттенками и блестками

А для меломанок на главном фото представлен весьма простой, но очень оригинальный дизайн: значки “плей”, “стоп” и переключения треков.