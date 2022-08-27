Мнение: О последнем шансе для России… Выход найден?

Говоря по правде, шанс этот — ну-у… так себе. Соломинка для утопающего. Или, как говорил один руководитель, «коли шансы на нуле, ищут злато и в золе».

Но он хотя бы есть, в отличие от волшебной «палочки-выручалочки» или, скажем, аналогов не имеющего «чудо-оружия». Может быть, им даже успеют и сумеют воспользоваться.

Тут тоже шансы есть…

Предварительно нужно заметить, «не те сводки читаем». В 1917 году #Россия полетела в тартарары не по причине поражений в Первой мировой. Напротив, она уже активно готовилась к Параду Победы в Берлине и Москве. Казалось, ещё чуть-чуть, ещё одно усилие…

Но на него как раз уже не осталось сил. Трудовых, в первую очередь. Рабочих рук не хватало катастрофически. Это стало причиной локальных дефицитов продовольствия — и… понеслось-поехало.

В наши дни о том, что в российской экономике наблюдается кадровый #кризис, не говорил только ленивый. Если, скажем «белые воротнички» в избытке, то людей «с руками», готовых работать за умеренную зарплату, огромный недостаток. Из-за чего, как говорят, пришлось даже поднимать пенсионный возраст четыре года назад. Но не помогло…

До недавнего времени эта проблема решалась притоком горячих таджикских, узбекских и киргизских парней, а также других бывших сограждан по Советскому Союзу. Но в нынешнем году их желание работать в России начало стремительно угасать. Ибо российский #рубль стало немножко сложнее конвертировать в #доллар, из-за чего его курс к сомам, сумам и сомони «просел» процентов на 20-25, если говорить о цифрах реальных, а не рисованных.

Конечно, официальная #статистика утверждает, что никакого «оттока» трудовых мигрантов пока не наблюдается. Но тут есть изрядная доля лукавства: сравнение идёт с ковидными 2020-2021 гг. А вот сопоставление с допандемийным 2019-м — уже не в пользу России: провал по численности работников на 18%. То есть, стройки встают не потому, что вдруг стало не хватать арматуры или бетона. А потому, что некому с ними работать.

К тому же совсем свежее решение Ставки Кремля уберёт с российского рынка труда ещё почти 140 тыс. рабочих рук. Чем и кем их заменить?

Да, проблема…

Но её решение существует! К слову, «аналогов имеющее».

Как сообщил замредседателя комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Быстров, пилотный проект по привлечению заключённых на стройки [народного хозяйства], который был начат два года назад с ФСИН, уже работает и есть реальные результаты. По его данным, за это время было создано 114 исправительных центров, через которые привлечено к принудительной работе не менее пяти тысяч осужденных. Как особо отметил функционер ТПП, «заключённые на всех объектах работают хорошо, замечаний к ним нет».

Да, ГУЛАГ вспоминается сразу. Ну и что? Разве не руками зеков, включая бывших, ковались в #СССР и ядерный щит, и ракетный меч, и прочие «достижения социализма»? Кто сейчас посмеет сказать что-то против?

Так что вопрос лишь только один

Что ещё из этого прошлого «сможем повторить»?

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