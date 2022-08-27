 

Хорошая жена, правильная – Личное мнение

27.08.2022, 14:50, Разное
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Вы меня извините, что я второй день об одних и тех же, но тут такое дело — не сказать, не показать вам это просто нельзя.

Молодая Зепюр Брутян запилила в запрещённой и экстремистской соцсети фото — вроде нет на нём ничего, но именно в этом и суть:


Фото: Соцсети

В своё время — ради нерушимости чувств, наверное! — Павел с Агатой набили себе на безымянные пальца татуировки в виде обручальных колец.

Опачки, тату-кольца на пальчике больше нету. И именно это сразу после свадьбы продемонстрировала Брутян.

Как тут не похвалить молодую жену? Никак. Потому хвалю — не только за то, что быстро окольцевала, но и за то, что не стала терпеть даже намёка на какие-то отношения мужа в прошлом.


Фото: Соцсети

Многие бы взглотнули — ну как ты татуировку выведешь? А Брутян умничка — нате, утритесь! И всем показала фото, чтобы не возникало вопросов, кто в доме мужа — жена, хозяйка, любимая женщина, которую уважают.

Это, конечно, окончательно разобьёт рАгатке сердце. Думала, небось, что все отношения бывшего мужа временные, и он вернётся — не зря же кольцо набил навсегда!

А теперь ещё Павлик оправдывается, что не было отношений у него и с мадам Карпович.

Не было. Просто были друзья, которые нуждались друг в друге. Не было отношений, не докажете, так-то вот.

К чему это я? Люблю, когда демонстрируется правильное отношение — нет, даже не к мужу — к себе! Себя нужно уважать, что и показала Зепюр. И только когда ты сама себя уважаешь, когда не терпишь неуважение, тебя будут уважать другие, и муж не позволит себе намёка на что-то там!

У вас как дела с этим делом? Забыл муж всё прошлое? Или так и бродят рядом с вашим мужиком его бывшие, в надежде воссоединиться?

Источник: Лена Миро


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