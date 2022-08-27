Изучена история развития вируса герпеса

Эксперты из Кембриджского университета в ходе исследовательской работы выяснили, когда появился вирус простого герпеса и как он развивался. Они опубликовали результаты своих изысканий в журнале Science Advances.

Изучение герпеса осложнялось тем, что древние образцы ДНК патогена были недоступны. В результате анализа трех тысяч окаменелостей и останков людей, собранных со всего мира, удалось выстроить две гепотезы распространения вируса.

Герпес мог начать развиваться в период массовых миграций древних людей в Европу. Также его распространению способствовало возникновение практики поцелуев 4,5 тысячи лет назад. Напомним, что на данный момент вирус простого герпеса есть у четырех миллиардов человек на планете.