 

Изучена история развития вируса герпеса

27.08.2022, 14:19, Разное
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Эксперты из Кембриджского университета в ходе исследовательской работы выяснили, когда появился вирус простого герпеса и как он развивался. Они опубликовали результаты своих изысканий в журнале Science Advances.

Изучение герпеса осложнялось тем, что древние образцы ДНК патогена были недоступны. В результате анализа трех тысяч окаменелостей и останков людей, собранных со всего мира, удалось выстроить две гепотезы распространения вируса.

Герпес мог начать развиваться в период массовых миграций древних людей в Европу. Также его распространению способствовало возникновение практики поцелуев 4,5 тысячи лет назад. Напомним, что на данный момент вирус простого герпеса есть у четырех миллиардов человек на планете.


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