 

Фонтанный фонд Петербурга продолжает разрушаться при Беглове

27.08.2022, 14:19, Разное
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Открытие скульптурной группы фонтана «Рождение Афродиты» лишний раз обнажило острую проблему разрушающегося фонтанного фонда Петербурга. Губернатор города Александр Беглов еще при вступлении в должность обещал решить вопрос, однако отрасль так и остается в неудовлетворительном состоянии.

Открытие обновленной скульптурной композициифонтана «Рождение Афродиты» состоялось в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Беглов принялличное участие в мероприятии, отметив, что Петербург – столица фонтанов.

Он рапортовал, что в текущем году в разных районах города после реконструкции откроются 10 фонтанов, 6 из них – в самые ближайшие дни.

Тем временем в Петербурге не работает огромное количество фонтанов. Они ждут исполнения предвыборного обещания Беглова с 2019 года. Темпы обещанной губернатором реставрации печальны — в среднем в городе на Невевосстанавливают не больше трех объектов в год, что катастрофически мало для мегаполиса.


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