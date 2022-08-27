Мнение: Самообъективация

Я помню, что обещала написать про имидж тургеневской хищницы и ошибки в экранизациях, помню, что обещала рассказать, как баги отрицательно программируют события в поле, но разбор вчерашнего письма показал, что есть один базовый пробел, который мешает все перечисленные вопросы разбирать.

Этот пробел – самообъективация.

Самообъективация – это отсутствие самоуважения, если его верно понимать.

Человек не считает себя личностью, не видит в себе субъекта, воспринимает себя как предмет.

“Раз я – вещь, пойду к своему хозяину”, – эта мысль Ларисы Огудаловой, бесприданницы Островского – суть самообъективации.

Синоним самоуважения – самосубъектность, будь это слово корректным.

Видеть в себе субъекта, уважать в себе личность – вот что такое самоуважение, а самообъективация – нечто противоположное.

Имидж тургеневской хищницы построен на самоуважении, а все ошибки в экранизации – образ зависимой, сексуально озабоченной женщины. Тургенев все время подчеркивает силу личности Полозовой, он рисует как она вальяжна, иронична, устойчива, уверена в себе. При удачной экранизации все это должно было проявляться внешне: и в выражении лица, и в поведении, и в одежде (все спокойное, серьезное, достойное, без суеты, без жеманства, без натужного кокетства). Авторы экранизаций заставляли Полозову изо всех сил флиртовать, строить глазки, глупо наряжаться, демонстрировать глубокое декольте, стараться понравиться и угодить Санину, а Тургенев делал нечто противоположное. Поэтому когда Полозова у него в конце второго дня вдруг стала мягкой, горячей и нежной, Санин был сражен контрастом. То есть до этого она была скорее прохладной, жесткой, строгой, и это раскачивало непонимание Санина: чего же она от него хочет. Она очень откровенна, но сохраняет дистанцию, она явно симпатизирует Санину, но не допускает флирта. Санин вроде и подозревает умысел Полозовой по соблазнению его, но не находит в ее поведении никакого подтверждения и ему становится стыдно за свои подозрения, ему начинает казаться, что это его фантазии. Поэтому вскоре он решает, что это его ожидания, а не ее, это его заветные желания, хотя изначально ему казалось, что это желания Полозовой. Именно так возникает коварный крючок, за который цепляется и Санин, и его корона, а фигура Полозовой быстро и незаметно вырастает до больших размеров. Если бы авторы экранизаций догадались сделать имидж Полозовой строгим и серьезным, получился бы тот самый красивый контраст между двусмысленным предложением (пообщаться два дня) и отсутствием кокетства и двусмысленности в общении, между их дружбой и ее сексапилом.

Авторы экранизаций отнеслись прямолинейно как все Штурманы. Надо чтобы Санин соблазнился? Значит пусть Полозова его соблазняет, вылезая из кожи.

Обратите внимание, откуда возникает такое неуважение героини экранизаций к себе.

Она хочет донести свое намерение изо рта в уши герою, она хочет вложить желание из своей головы в его, чтобы он подчинился ей.

Это самое типичное слияние и отсутствие чувства границ: как будто другой человек – твое продолжение и его можно по-штурмански направлять.

При самоуважении обязательно есть уважение к субъектности другого. Между ним и тобой должно быть неприкосновенное пространство, нейтральные воды, спонтанный поток.

В момент влюбленности поток этот становится бурным как вешние воды.

Люди, которые не уважают ни свою, ни чужую субъектность, игнорируют и спонтанность.

Вот автор вчерашнего письма. Она пишет, что подыскивает мужчину по определенным критериям, потом проверяет его на годность как любовника. Якобы это предмет, который можно оценить, потом взять, испытывать, а в конце выкинуть.

И вот что самое для нас интересное.

Такой цинизм по отношению к партнерам – всегда признак и самообъективации.

Человек, объективирующий других, не видит границ, а значит и себя тоже считает предметом для использования и торопится первым заявить свое намерение использовать другого.

Автор вчерашнего письма пишет, что вынуждена выносить мозг мужчинам, вероятно, что не быть легкодоступной вещью. И ей приходит в голову идея: брать деньги за доступ к себе.

Почти никто в комментариях не сказал, что самый большой вред проституции – это самообъективация женщин. Привычка многих мужчин видеть в женщинах сексуальный объект – меньшая беда, чего бы там ни говорили те, кто не считает проституток субъектами и поэтому снимает с них любую ответственность за их поведение. Главная беда – самообъективация, готовность и согласие быть вещами, которые можно купить.

Часто в письмах женщины сравнивают бесплатный секс без любви и секс за деньги, приходя к выводу, что второе – лучше. Однако в случае даже самой неудачной романтичной истории нет прайса для самообъективации.

Очень большая разница – оказаться использованной или предложить использовать себя. В случае проституции происходит именно второе: женщина сама предлагает воспользоваться ею как вещью.

Если мужчина объективирует женщину – это его косяк (а часто и слив), к женщине этот косяк не имеет отношения. Женщина может со своей стороны рассматривать эти отношения как романтичные, серьезные и позже, увидев цинизм мужчины, порвать с ним. Ее фигура никак не пострадает от того, что мужчина воспринимал ее как объект. Это повредит только мужчине. Это будут его баги.

Совсем другое дело, когда женщина сама предлагает относиться к ней плоско и цинично, воспринимать ее как девайс, как предмет.

У женщин, привыкших к сексуальной неразборчивости, часто коллапс: чем секс за деньги хуже бесплатного секса без любви.

Секс без любви может говорить о недостатке самооуважения, однако чаще это говорит о торопливости женщины, о ее нежелании сопротивляться импульсам, о ее готовности упразднить все этапы сближения. А откровенное предложение себя за таксу говорит о том, что женщина воспринимает себя как предмет.

Многие проститутки говорят, что их личность субъектна, а тело объектно и нет ничего страшного в том, чтобы второе продавать.

Однако если относить тело к предметам, придется куда-то относить ощущения этого тела, его эмоции, чувства, мысли, которые возникают в процессе близости. Если относить их к телу, то есть к предмету, то и существенную часть личности тоже придется объективировать. Если относить их к личности, придется учиться выключать это все или большую часть в процессе секса.

В результате таких делений человек утрачивает целостность, как если бы вы хотели отделить лепестки от цветка, а цветок от стебля и корневой системы и получили бы в процессе только ошметки.

Очень опасно считать, что секс – это функция тела, к которой личность не имеет отношения.

Это самая опасная кнопка в парадигме современных отношений.

Сексу нужно вернуть чувственность вместо функциональности, а затем непременно вернуть ему интимность, тайну.

Иначе будет нарастать энергетический крах, как на уровне индивида, так и на уровне социума.

Кто понимает, почему необходимо вернуть интимность? И как ее вернуть?