 

Израиль откажется от звезды Давида на государственном флаге

27.08.2022, 13:33, Разное
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Израиль откажется от использования звезды Давида на государственном флаге с целью единения межнационального израильского народа и укрепления связей между населяющими страну этносами и государством.

По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, когда-то залогом силы было единство евреев, однако сегодня граждане должны стать единым израильским народом.

– Различные веры и национальности должны только укреплять союз народов Израиля. Нынешний флаг символизирует наше прошлое. Обновлённый флаг будет символизировать наше будущее – единый Израиль, сила которого кроется в разнообразии нашего многонационального народа, – объявил он, выступая в Кнессете.

68% депутатов высказались за новые правки – так, объединённый арабский список РААМ полным составом и несколько раз проголосовал «за», тогда как все депутаты списка «Яхадут ха-Тора» высказались против.

Флаг Израиля без звезды Давида станет официальным с 1 января 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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