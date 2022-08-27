В лечении наследственных сердечных болезней поможет генная терапия

Наследственные патологии сердца крайне опасны, ведь от них умирают и в молодости, а риск развития заболеваний может передаваться следующим поколениям. Группа экспертов решила использовать методы генной терапии для решения проблемы.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки, Сингапура и Великобритании опубликовали в журнале The Guardian результаты своего исследования. Они предложили модифицировать технологию CRISPR для редактирования генов при сердечных заболеваниях.

По мнению ученых, новая технология позволит также устранить дефицит белков, которые отвечают за нормальное функционирование сердца.