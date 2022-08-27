Мнение: Сенатор Блэк про войну на Украине

Бывший американский сенатор Ричард Блэк про войну на Украине.

Нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Нам все равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить.

Россия не планировала вторжение заранее. Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тыс., а Россия напала всего со 160 тыс.

Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс.

Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, т.к. считает их братьями-славянами.

В отличии от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации.

Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрет последний украинец.

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