Мнение: Сенатор Блэк про войну на Украине
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Бывший американский сенатор Ричард Блэк про войну на Украине.
Нам все равно сколько украинцев умрет. Сколько умрет женщин, детей, гражданских, военных. Нам все равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить.
Россия не планировала вторжение заранее. Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тыс., а Россия напала всего со 160 тыс.
Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс.
Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, т.к. считает их братьями-славянами.
В отличии от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации.
Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрет последний украинец.
Оригинальное видео
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Источник: Colonel Cassad
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