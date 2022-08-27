Мнение: Героическая оборона

Подразделения ВДВ не допустили прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны России.

От рапортов о неудержимом наступлении начинается переход к сообщениям о героической обороне.

Обычно по плану (а у нас ведь всё идёт строго как запланировано) затем должна последовать информация о сокращении линии фронта и растягивании коммуникаций противника, который вот-вот выдохнется, и тут-то мы его и прихлопнем чудо-оружием.

Ничего нового, всё как всегда.

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