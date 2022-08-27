 

Мнение: Героическая оборона

27.08.2022, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подразделения ВДВ не допустили прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны России.

От рапортов о неудержимом наступлении начинается переход к сообщениям о героической обороне.

Обычно по плану (а у нас ведь всё идёт строго как запланировано) затем должна последовать информация о сокращении линии фронта и растягивании коммуникаций противника, который вот-вот выдохнется, и тут-то мы его и прихлопнем чудо-оружием.

Ничего нового, всё как всегда.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.22 / В Белоруссии создали многоцелевой танк-трактор

06.05.22 / Слишком много читаю с детства – Личное мнение

10.11.20 / Скандалы: Чёрная неделя вместо «Чёрной пятницы»

11.12.21 / В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19

10.08.22 / ERR – эстонским студентам придётся конкурировать с украинскими беженцами за более дешёвое съёмное жильё

28.05.21 / Удобный и даже женственный: как создавать модные луки в маскулинном стиле летом

08.01.21 / Радикальные феминистки пострадали при попытке отрубить пенис статуе Давида в Пушкинском музее

08.06.22 / “Провокаций не было, а в лицо все улыбались друг другу” – Софья Солманидина приоткрыла закулисье шоу “Холостяк”

30.05.22 / Смартфон Google Pixel 7 получит старый экран

08.09.21 / Скандалы: В мужской эскорт пошли слесари и мигранты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика