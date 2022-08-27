 

Снова экологичный – в Уфе возобновили выпуск мотора от «Москвич-412»

27.08.2022, 11:33, Разное
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Уфимское моторостроительное производственное объединение вновь начало выпуск двигателей «Москвич-412» от одноимённого автомобиля.

В пресс-службе предприятия пояснили, что мотор вновь соответствует экологическим нормам, а спрос на него за двадцать лет хотя и упал, но несущественно.

Легендарный двигатель, разработанный в 1965-1966 годах, будут предлагать в трёх объёмах – классическом 1,5 л («Эконом»), увеличенном 1,7 («Стандарт») и предельно возможном – 1,8 л («Максимум»). Параллельно предприятие готовится освоить в производстве крепления и переходные плиты для установки мотора в популярные сейчас иномарки и стыковки его с различными коробками передач.

– Экология у мотора теперь по бумагам в порядке, а фактически она всегда там была в порядке, – говорит технолог Василий Баев. – Даже в моём детстве, в моей юности многие неделями эти движки чинили в гаражах, затем неделями катались с ними, выхлопом дышали, но ничего, никто не жаловался на здоровье. Многие доживали до 50 лет, кто-то даже до 60. Эти двигатели очень ремонтопригодны, на них дешёвые запчасти… Они вечные фактически.

По мнению экономистов фирмы-производителя, до конца 2022 года своего покупателя будут находить не более 500-600 моторов в месяц, но зато в 2023-м, в условиях санкций и прочих производственных проблем, спрос вырастет как минимум в 10 раз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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