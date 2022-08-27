 

“Сонные глаза”: как воспроизвести модный макияж самостоятельно

27.08.2022, 11:10, Разное
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Мода в макияже глаз быстро меняется. Еще недавно был очень популярен загадочный “кошачий взгляд”. Но сейчас ему на смену приходит тренд “сонные глаза”. Он предполагает создание усталого взгляда с поволокой. В статье мы расскажем, как воспроизвести модный макияж самостоятельно.

Что это такое

Нам всегда говорили, что подводка для глаз помогает распахнуть взгляд. Это означает, что макияж позволяет нам выглядеть более бодрыми и отдохнувшими.

“Сонные глаза” имеют противоположный эффект. Они создают ощущение тяжелых и полуоткрытых век. Такой взгляд выражает легкую усталость.

Типичные “крылатые” стрелки для глаз стремятся приподнять линии век к кончику брови. Если вы хотите создать эффект “сонных глаз”, то линия подводки должна быть прямой и стремиться к виску.

Как создать эффект “сонных глаз”

Для создания “сонных глаз” вы можете использовать подводку или карандаш. Вам таже понадобятся тени и тушь для ресниц. Желательно выбирать косметику серого или темно-коричневого цвета.

Нанесите тени в складку верхнего века, уголок глаза и на нижнее веко. Хорошо растушуйте их, чтобы получить дымчатый эффект.

Карандашом или подводкой нарисуйте прямую стрелку по направлению к виску. Соедините ее с нижним веком. Угол крыла должен быть миндалевидным, но не приподнятым.

Теперь нанесите на ресницы тушь. Не подкручивайте волоски, они должны оставаться прямыми.

Некоторые варианты создания таких стрелок предусматривают прокрашивание слизистой. Однако этого лучше избегать. Такая линия визуально уменьшает глаза.

Теперь слегка прикройте глаза и посмотритесь в зеркало. Модный макияж готов!

Заключение

В первое время тренд на “сонные глаза” казался странным. Но он не теряет популярности уже несколько месяцев. Обязательно попробуйте его этой осенью, особенно если вы на самом деле не высыпаетесь. Этот макияж превратит ваш уставший взгляд в томный и загадочный. При этом его можно создать за считанные минуты.


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