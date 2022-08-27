 

Гражданам, чьи биометрические данные утекут с портала Госуслуг, предложат бесплатную смену пола

27.08.2022, 9:33, Разное
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В базе данных законодательных инициатив правительства появился законопроект, внесенный Министерством цифрового развития, который по задумке авторов обеспечит полную и немедленную безопасность всех граждан, чьи биометрические данные утекли в результате недавних взломов.

Биометрические параметры относятся к постоянным характеристикам граждан, которые невозможно изменить быстро. Однако смена пола в базе данных может быть осуществлена сравнительно в краткие сроки и это единственный способ инвалидировать данные, попавшие в руки хакеров.

– Человек не может моментально поменять свое лицо и отпечатки пальцев. Поэтому мы предложили автоматическое изменение пола гражданина во всех государственных системах, обрабатывающих персональные данные. Если после такой процедуры злоумышленник захочет воспользоваться биометрией пострадавшего, он уже не сможет этого сделать – не совпадёт биологический пол, – прокомментировали законодательную инициативу её авторы.

Согласившимся на смену пола гражданам придётся привести свой вид в соответствие с значением нормативных документов государственных реестров и обеспечить совпадение пола с нормативным. Второй вариант – дождаться повторной утечки, после которой пол будет повторно изменён.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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