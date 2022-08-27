Анкара призвала турецкий бизнес игнорировать американские угрозы из-за сотрудничества с Россией

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что турецкому бизнесу «нет смысла» беспокоиться из-за предупреждения США о возможных санкциях за сотрудничество с российскими компаниями, подпавшими под ограничительные меры, передаёт Daily Sabah. Он подчеркнул, что Турция полна решимости развивать торгово-экономические отношения с соседями «в различных секторах, особенно в сфере туризма, в рамках, не подпадающих под действие санкций».



AP

Турецким предпринимателям не стоит обращать внимание на предупреждение США о возможных санкциях из-за сотрудничества с российскими компаниями, подпавшими под ограничительные меры. Об этом заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати в пятницу, пишет Daily Sabah.

Ранее Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса получила письмо от замглавы Минфина США Уолли Адейемо с предупреждением о возможных последствиях за ведение дел с российскими компаниями и лицами, находящимися в санкционных списках США.

Как отмечает издание, комментарии министра финансов Нуреддина Небати представляют собой первый официальный ответ Анкары на письмо Минфина США, отправленное в понедельник. Турция не присоединилась к международным санкциям против России, введённым в связи со спецоперацией на Украине. С точки зрения турецкого правительства, именно эта позиция способствовала тому, что посреднические усилия страны в конфликте на Украине имели успех.

На странице в Twitter Небати заявил, что турецкому бизнесу «нет смысла» беспокоиться по поводу письма из Вашингтона. «Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства», — подчеркнул министр.

«Мы рады видеть, что Соединённые Штаты, наш союзник и торговый партнёр, приглашают свои компании инвестировать в нашу экономику», — отметил он.

«Мы полны решимости развивать наши торгово-экономические отношения с нашими соседями в различных секторах, особенно в сфере туризма, в рамках, не подпадающих под действие санкций. Все субъекты турецкой экономики придерживаются принципов свободного рынка и стремятся иметь большую долю в мировой торговле», — добавил Небати.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Лидеры двух стран заявили о намерении углублять двусторонние связи.

Путин подчеркнул, что за первые пять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Турцией увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считает Daily Sabah, это отражает растущее внимание Москвы к связям с Анкарой на фоне жёстких западных санкций.