 

Американские скотоводы пускают коров на убой из-за засухи

27.08.2022, 7:34, Разное
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Техас, который является крупнейшим животноводческим регионом США, оказался в тяжёлой ситуации из-за засухи. Как передаёт NTD, владельцы ферм всё чаще распродают скот, поскольку им дешевле продавать коров на убой, чем покупать им сено и корм. Данная тенденция, скорее всего, окажет влияние на стоимость говядины, поскольку предложение сократится.

Техас — крупнейший животноводческий регион США — оказался в тисках засухи. Из-за этого владельцы ферм всё чаще распродают скот.

Эта тенденция, скорее всего, окажет влияние на стоимость говядины, поскольку предложение сократится.

С середины июля более 93% территории Техаса были во власти засухи. В некоторых районах её классифицировали как чрезвычайно сильную. Это наивысший уровень, при котором утрачиваются пастбища и посевы, снижается уровень воды в водохранилищах, ручьях и колодцах, а также возникают чрезвычайные ситуации.

Пол Крейкрафт — совладелец аукциона по продаже скота на востоке Техаса. Он говорит, что фермерам дешевле продавать коров, чем покупать им сено и корм.

ПОЛ КРЕЙКРАФТ, совладелец аукциона по продаже скота: У нас неизвестно сколько дней держалось 37 градусов. Тут исчезла вся трава. Коровы начинают терять вес. Они слабые, потому что нет белка. Именно поэтому мы избавляемся от большого количества коров.

В Техасе насчитывается более 5,4 миллиона мясных коров. Это 14 процентов запасов США. При этом последние два месяца около 75 процентов проданных на аукционе коров отправляют на бойню. В обычные годы на убой идёт 30—40 процентов скота. Одновременно производители мяса со всей страны едут в Техас, чтобы закупиться, пока есть возможность.

ДЭВИД АНДЕРСОН, экономист: Мы столкнёмся с сокращением поставок говядины, а это означает более высокие цены.

Владельцы ранчо говорят, что из-за продажи скота их поголовье значительно сократится.

УЭСЛИ РЭТКЛИФФ, владелец ранчо: Это были взрослые коровы, и они могли ещё отелиться. Но вместо того, чтобы ждать, пока они родят телят, мы отправили их на мясокомбинат.

В прошлый раз сильная засуха была в Техасе в 2011 году. Тогда многие скотоводы ушли из отрасли. В этом году ситуация повторяется.


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