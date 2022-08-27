Не бреют ноги леди, чтоб грели, как у йети

Станьте йети, отрастив волосы, чтобы согреться этой зимой, говорят британские ученые. И не удивительно: при стремительном росте счетов, жестокой инфляции и отсутствии повышения заработной платы самое время извлечь выгоду из того, что дала жителям Туманного Альбиона мать-природа. Пора отрастить длинные волосы.

Британцы прибегают нынче к отращиванию волос, чтобы согреться зимой.И не только: они мечтают сократить огромные счета за электроэнергию. Ученые тоже считают, что отращивание длинных волос, бороды и волос на теле полезно, поскольку при низких температурах улучшает кровообращение.

Среди тех, кто выглядит как йети, и 38-летняя Шэрон Манро, которая не брила ноги в течение нескольких месяцев. Она перестала это делать с октября по апрель и поделилась «прекрасным» результатом. Дескать, дополнительный слой тепла того стоил, хотя ноги стали такими волосатыми, что люди принимали их за мужские:

«Это было на удивление уютно. Я прятала их под брюками, чтобы никто не видел. Они были как ноги гориллы. Люди не верили, что они мои. … Я действительно думаю, что волосатые ноги помогают согреться».

Этой зимой Шэрон планирует снова отрастить волосы на ногах и считает, что это «хороший способ сэкономить деньги» на фоне растущих счетов за электричество. И не только она идет на крайние меры, чтобы не включать отопление. Социальные сети наводнены людьми, которые считают, что стать более волосатым — это хорошая идея. Вот пара примеров подобных высказываний:

«Мои волосы полностью испорчены, потому что я отращивал их, чтобы согреться зимой».

«Сначала я начал отращивать бороду, чтобы согреться этой зимой, и теперь люди продолжают делать мне комплименты. Сейчас я не могу решить, должно ли это быть сезонным или нет».

Сообщения о тенденции отращивать волосы для экономии денег появились вследствие прогнозов, что годовая стоимость электричества может превысить £3600 (₽255 852).

Сразу же пошли «научные» объяснения. По мнению советчиков экономить, волосы на коже помогают контролировать температуру тела: они лежат ровно, когда человеку тепло, и поднимаются, когда ему холодно.

Часть мозга, которая следит за температурой тела, получает информацию от температурных рецепторов кожи и системы кровообращения. Считается, что в холодную погоду длинные волосы позволяют телу сохранять больше тепла.

Похоже, население Британских островов, обрастающее шерстью, которую, к тому же советуют реже мыть, успешно возвращается в каменный век.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, iz.ru

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