Скучные серые оттенки — это не про этот сезон: какие цвета в маникюре будут в тренде осенью 2022

Осенью 2022 года в моду войдут стильные и оригинальные дизайны ногтей. Скучные серые оттенки – это не про этот сезон. На пике популярности будут натуральные и приятные тона. Они отличаются универсальностью и привлекательностью. В статье мы расскажем, какие цвета маникюра будут в тренде осенью 2022 года.

Нюдовые

Нюдовые оттенки остаются самыми популярными и востребованными в маникюре. Им нет равных среди других модных тонов.

Нюдовые оттенки могут быть самостоятельным цветом или фоном для разных видов дизайна. Следует выбирать тон лака немного темнее вашей кожи, чтобы ногти выделялись.

Коричневые

Осенью мы часто отдаем предпочтение практичным цветам. Одним из таких тонов является коричневый. Вы можете выбрать разные его оттенки – от бежевого до шоколадного.

Рубиново-красные

Рубиново-красный маникюр считается классикой. Он подчеркнет красоту и ухоженность ваших пальцев.

Если вы хотите разнообразить красный маникюр, то сочетайте его с другими трендовыми цветами осени или добавьте рисунок.

Свинцово-серые

Не все женщины готовы покрасить свои ногти в черный цвет. Поэтому мастера маникюра предлагают более спокойный свинцово-серый оттенок. Он красиво смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Серебристые

Если вы любите блестящие и нарядные тона, то сделайте этой осенью ставку на серебристый цвет. Он не настолько броский, как золотой, но, в то же время, сделает ваш образ роскошным.

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Зеленые

Интенсивные и броские зеленые тона будут очень популярны в осеннем сезоне. Вы можете выбрать не только оттенок сочной зелени, но также оливковый цвет или хаки.

Фиолетовые

Сочный и яркий фиолетовый цвет украсит образ каждой женщины. Осенью будут популярны все его оттенки – от светлых до самых темных. Фиолетовый маникюр будет интересно смотреться в матовом исполнении.

Заключение

Самый стильный цвет осени необязательно должен соответствовать модным трендам. Каждая женщина может подобрать свой оттенок маникюра, который подчеркнет ее индивидуальность и образ.