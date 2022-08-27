«Грибной блонд»: 10 идей модного окрашивания волос

Сложносочиненный оттенок, завоевывающий популярность у колористов, стал настоящим хитом. Ультрамодный оттенок слегка напоминает обычный пепельный цвет. Однако это не совсем так: в окрашивании используются русые и светло-коричневые тона. Это позволяет блондинкам и брюнеткам легко «перейти на другую сторону», не меняя кардинально имидж.

Растяжка цвета

Одним из главных hair-трендов 2022 года стал ультрамодный тон, который идеально подходит как для блондинок, так и брюнеток. Уникальный насыщенный цвет – переходный оттенок от пепельного к пыльно-серебристому с темными бликами (главное фото).

Плавный переход

«Грибной блонд» на черных волосах смотрится очень эффектно: пепельно-русые оттенки добавят образу яркости и игривости. Задача стилиста – сделать очень плавный переход от темного к жемчужному, чтобы получить теневой градиент.

Объемный блонд

«Грибной блонд» поможет блондинкам, которые хотят избавиться от теплых тонов в волосах. Колорист подберет нужную краску, которая осветлит пряди и придаст им красивый пепельный оттенок с живым блеском.

Серебристый блонд

Женщине, мечтающей о новом тренде, придется провести в кресле парикмахера несколько сеансов. После осветления волосы обязательно тонируют, чтобы избавиться от желтизны, и после процедуры они приобретают сияющий серебристый оттенок с перламутровым отливом.

Балаяж и легкое омбре

Сложное окрашивание предполагает сочетание темных и светлых оттенков. Колорист сделает плавный переход от темно-русого к светло-каштановому с холодным подтоном, добавив яркие блики. И использует щипцы для завивки, чтобы придать волосам упругие локоны.

Глубокий блонд на темных волосах

Оживить темные прядки можно пепельными оттенками, которые сделают глаза более выразительными, а образ – более женственным. Такое окрашивание подходит для женщин с холодным подтоном кожи.

Яркий бежевый блонд

Красивый оттенок можно получить на осветленных волосах с использованием фиолетовых тонирующих средств. Полуперманентные красители придадут волосам глянцевое сияние.

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Платиновые блики в волосах

«Грибной блонд» – это полное отсутствие желтизны. Оттенки цвета платины, уходящие в холодный металлик, идеально подойдут женщинам с прозрачной, фарфоровой кожей и серо-голубым оттенком глаз.

Эффект натуральности

Заслуга профессионального колориста – сделать так, чтобы волосы казались словно выгоревшими на солнце. Такое окрашивание, когда пепельные оттенки сочетаются с русыми прядками, чудесно подходит брюнеткам, ведь им не придется менять цвет волос. Достаточно выделить некоторое количество прядок и окрасить их в серебристый оттенок.

Добавить контраста

Прохладный блонд на осветленных волосах получится благодаря тонировке. Это отличный вариант для женщин, которые хотят просто освежить надоевший цвет локонов.

«Грибной блонд» понравится блондинкам, которые хотят немного затемнить волосы, и брюнеткам, мечтающим о щадящем осветлении.