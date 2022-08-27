Прибыль не знает политических союзов — греческие судовладельцы спешно транспортируют российскую нефть в преддверии европейского эмбарго

Греческие судовладельцы получают рекордную прибыль, транспортируя российскую нефть, несмотря на европейские санкции, пишет El País. Если до спецоперации РФ на Украине на греческие грузовые суда приходился транзит 35% российской сырой нефти, то после её начала эта цифра выросла почти до 55%.



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В последнее десятилетие глобальных финансовых потрясений в мотивирующих западных текстах постоянно напоминали, что китайское слово, означающее «кризис», состоит из двух иероглифов, один из которых — «возможность». В греческом языке это не так, но, похоже, греческие судовладельцы об этом предпочли забыть.

Как пишет El País, после неудач, постигших сектор во время пандемии, судовладельцы в Греции рассматривают конфликт на Украине и высокий спрос на нефть как возможность отлично заработать. Они пользуются исключениями, которые ещё допускают западные санкции против России, и лазейками в них, пока в ЕС не вступит в силу запрет на поставки российской сырой нефти 5 декабря.

С тех пор как 24 февраля Владимир Путин начал российскую спецоперацию на Украине, западные страны постепенно сокращают импорт нефти из России. Однако участие европейских судоходных компаний в перевозке российской нефти не только не сократилось, но и значительно возросло.

«На танкеры, принадлежащие Западу, приходится рекордная доля морского трафика из РФ после введения войск на Украину. Эти суда привлекли высокие фрахтовые ставки, и они укрепили способность РФ продавать свою нефть на мировых рынках, обеспечивая Москве столь необходимую финансовую подушку безопасности», — объяснил в интервью изданию аналитик Института международных финансов Джонатан Пингл.

По данным Института стратегических исследований Чёрного моря, в июне румынская, немецкая, датская, итальянская и даже испанская компании загружали нефть в российских портах. Хотя в данном случае это произошло на терминале Каспийского трубопровода, который принимает казахскую нефть и пока исключён из европейских санкций. Правда, консорциум, управляющий этим трубопроводом, наполовину принадлежит России.

Среди всех этих судов выделяются те, которые принадлежат греческим судовладельцам. Греческий торговый флот исторически играл преобладающую роль в этом секторе. Фактически треть танкеров, бороздящих мировые моря, принадлежит грекам. До спецоперации на Украине на грузовые суда Греции приходилось 35% российской сырой нефти, но после её начала эта цифра выросла почти до 55%. Другими словами, более половины российской нефти, направляющейся в европейские, китайские, индийские или любые другие порты мира, загружается танкерами, которые принадлежат компаниям в Греции — стране Евросоюза, который столь упорно добивался введения санкций для ослабления российской экономики.

Одной из причин этого является то, что пятый пакет санкций, одобренный Брюсселем, запрещает судам под российским флагом заходить в порты ЕС с 16 апреля. В США и Великобритании запрет также распространяется на суда, принадлежащие или зафрахтованные российскими компаниями. Это в разы сократило конкуренцию для греческих бизнесменов: их российские партнёры, которые до 24 февраля перевозили пятую часть нефти, теперь перевозят едва ли десятую её часть.

Однако, как отмечает издание, основное объяснение заключается в том, что это очень прибыльный бизнес. По данным платформы Clarkson Research, за последние три месяца компании, занимающиеся транспортировкой нефти, получили рекордные прибыли.

Украинские власти выступили против того, что они называют попыткой воспользоваться ситуацией и гарантировать РФ существенные доходы для поддержания военных действий. Посол Украины в Греции Сергей Шутенко неоднократно призвал Грецию «прекратить вести дела с Россией», однако президент Союза греческих судовладельцев Мелина Травлос ответила, что греческие суда «не делают ничего незаконного».

Впрочем, у подобной прибыли для греческих судовладельцев есть срок годности. 5 декабря вступает в силу запрет на импорт российской нефти и её производных в страны ЕС. Этот пакет санкций — шестой по счёту, одобренный Брюсселем, — также запрещает европейским компаниям страховать любые суда с российской нефтью, что призвано «усложнить для РФ дальнейший экспорт нефти в остальной мир», в частности в Азию, где на неё высокий спрос.

Глава греческой судоходной компании, чьи суда в последние месяцы грузили российскую нефть, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что отрасль знает о том, что скоро может потерять значительную часть прибыли. Он пояснил, что на данный момент их стратегия заключается в том, чтобы «подождать и посмотреть, что произойдёт», так как он допускает, что ЕС расширит количество предусмотренных исключений.

Возможные методы экспорта, которые используют лазейки в санкциях, уже испытываются. Спутниковые снимки и навигационные данные из Керченского пролива и российского порта Кавказ показывают, что обмен нефтью и нефтепродуктами происходит в открытых водах. Согласно расследованию, проведенному газетой The Sunday Times, число случаев в этой области увеличилось в десять раз после начала украинского конфликта и многие из принимающих судов принадлежат Греции. То же самое происходит в заливе Каламата в Греции, где, согласно расследованию Reuters, европейские суда принимают российскую сырую нефть.

Сервис Lloyd’s List Intelligence, который подтверждает факты передачи в портах Кавказ и Каламата, также обнаружил подобную практику у берегов Дании, Мальты и Гибралтара. «Это судовладельцы, действующие на грани законности, и те, кто прагматично утверждает, что миру по-прежнему нужна российская нефть, что бы ни говорил Запад», — утверждают в Lloyd’s List Intelligence.

Греческий профессор Гелина Харлафтис считает, что одна из тактик, которую используют греческие судоходцы для завоевания доминирующего положения в мире, включает «традицию игнорирования» эмбарго и «использование политических кризисов». В своей книге «История судоходства Греции», опубликованной в 1996 году, она приводит примеры многочисленных греческих судовладельцев, которые сколотили состояние благодаря подобной практике. Как отмечает El País, Харлафтис резюмирует это одним предложением: «Очевидно, что прибыль не знает политических союзов».