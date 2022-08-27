 

Шольц заявил о недопустимости поставок Киеву вооружения, способного достать до российской территории

27.08.2022, 4:45, Разное
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о принципиальной недопустимости поставок Украине вооружения, способного наносить удары по российской территории, пишет T-Online. По его словам, цель военной помощи заключается в том, чтобы поддержать Киев, но и не допустить обострения, а также расширения конфликта. Он также подчеркнул, что его страна никогда не будет предпринимать в этом отношении никаких единоличных действий и будет ориентироваться исключительно на союзников.


AP

Канцлер Германии Олаф Шольц разъезжает сейчас по Германии, чтобы пообщаться с гражданами, пишет T-Online. Во время своего выступления в немецком городе Магдебург глава ФРГ заявил, что РФ сама обрекла себя на западные санкции. При этом он убеждён в том, что Москва снижает объёмы поставок по «Северному потоку» намеренно, а не из-за технических проблем.

Во время общения с немцами в земле Саксония-Анхальт Шольц заверил слушателей в том, что он подходит к вопросу поставок Украине вооружения «осторожно и аккуратно». По его словам, цель заключается в том, чтобы поддержать Киев, но и не допустить обострения, а также расширения конфликта: «И вы можете быть уверены, что у нас всегда будет хватать осторожности, спокойствия и твёрдости, чтобы принимать решения в соответствии с этими принципами».

Шольц также описал, какие типы оружия будут поставлены на Украину, назвал среди прочего реактивные системы залпового огня, зенитный танк Gepard и радиолокационную станцию обнаружения координат цели. Президент США Джо Байден чётко заявил, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно было бы обстреливать российскую территорию, напомнил Шольц: «И это, по-моему, принцип, которого в равной степени придерживались и все остальные». Канцлер гарантировал: «Мы никогда не будем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники».

Также глава ФРГ осудил позицию некоторых государств ЕС, собирающихся отменить визы для россиян. По его словам, он ещё может понять страны, которые непосредственно соседствуют с Россией, но это боевые действия Путина, а не россиян: «Никогда нельзя так обобщать». Граждане задавали Шольцу много вопросов про финансовую ситуацию в стране, в частности инфляцию и возможные меры государственной помощи. Канцлер заявил, что его правительство разрабатывает третий пакет поддержки населения. По его словам, сильнее всего, он поможет пенсионерам: «Ведь никому это (повышение цен. — ИноТВ) не по плечу, кроме тех, у кого действительно много денег. Но они у нас в стране в меньшинстве». 


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