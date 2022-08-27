Мнение: Преступления США во Вьетнаме, в Сирии и на Украине

1. К вопросу о том, кто самая агрессивная страна в новейшей истории, кто проявил наибольшую кровожадность во внешней политике. Вот немного занимательной статистики от Дмитрия Медведева (ссылка):



По данным исследования, опубликованного в Global Research, Америка уничтожила более 20 миллионов человек в 37 странах уже после окончания Второй мировой войны. Вдумайтесь – более 20 МИЛЛИОНОВ! Автор этой статьи, Джеймс А. Лукас, задаётся справедливым вопросом: сколько «11 сентября» США организовали в других государствах? Ответ – порядка 10 тысяч. Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене. Так, прогулялись. Результат – три миллиона погибших вьетнамцев

2. Блогер keleg цитирует интервью полковника Джека Блэка, американского военного эксперта и ветерана войны во Вьетнаме (ссылка):



…война Соединённых Штатов против Сирии — это агрессивная война. Был создан секретный центр специальных мероприятий ЦРУ — это что-то вроде группы парней из Центрального разведывательного управления имени Джеймса Бонда, которые являются абсолютными приверженцами Макиавелли; они сделают всё что угодно, для них нет никаких запретов. Мы отправили их туда, и начали войну в Сирии. Войны не было до тех пор, пока США не послали ЦРУ для координации действий с подразделениями “Аль-Каиды”*. Итак, мы не были приглашены в Сирию, но мы начали войну.

Фактически, Соединённые Штаты захватили две значительные части Сирии. Одна из них — очень большая часть, регион реки Евфрат, которая занимает примерно треть северной части Сирии. США вторглись в эту часть, войска были введены незаконно — вопреки любому стандартному международному праву войны.

Как раз на это ссылался Джон Керри, который тогда занимал пост госсекретаря, он был разочарован огромной победой сирийских вооружённых сил над “Аль-Каидой” и ИГИЛ*. И он сказал, что нам, вероятно, нужно перейти к плану “Б”. Он не объявил, в чём заключается план “Б”, только со временем стало ясно, что он состоит в захвате американцами этой северной части Сирии. Важность захвата северного региона продиктована тем, что это житница для всего сирийского народа, регион производства пшеницы. В Сирии на самом деле до войны был значительный избыток пшеницы, и люди очень хорошо были обеспечены продовольствием. Но США хотели забрать пшеницу, чтобы вызвать голод среди населения.

Ещё одна вещь, которую мы сделали, — захватили большую часть нефтяных и газовых месторождений. Эти ресурсы как раз добывались в той северной части за рекой Евфрат. Идея заключалась в том, чтобы, украв нефть, а затем газ, мы смогли бы парализовать транспортную систему. Одновременно в период сирийских зим всё гражданское население могло бы замёрзнуть до смерти.

Таким образом, план “Б” и состоял в том, чтобы уморить голодом и холодом народ Сирии, довести их до смерти.

В какой-то момент мы столкнулись с тем, что эти сирийцы, эта маленькая страна, оказались слишком стойкими. Они сражались против двух третей всей военной и промышленной мощи мира. Как может нация с населением в 23 миллиона человек выдерживать это более десяти лет? И поэтому мы решили, что должны принять меры, иначе мы потерпим поражение в Сирии. И вот Конгресс США ввёл санкции “Цезарь”.

Санкции “Цезарь” были самыми жестокими санкциями, когда-либо наложенными на какую-либо нацию. Во время Второй мировой войны санкции были далеко не такими строгими, как в отношении Сирии. В Сирии у нас была морская блокада страны. Мы девальвировали их валюту, отключили их от системы международных платежей SWIFT, что сделало невозможным даже приобретение ими лекарств. Например, сирийские женщины, которые были больны раком молочной железы, не могли купить себе лекарства и умирали от рака просто потому, что их медицинские платежи не пропускались через международную расчётную систему SWIFT.

Одно из последних событий, к которому мы причастны, но информация о котором не раскрывается — таинственный взрыв в гавани Ливана. Это был мощный взрыв судна с удобрениями из нитрата аммония. В результате этого погибли сотни ливанцев. Были ранены тысячи и тысячи людей, разрушена экономика Ливана. И что самое главное, это разрушило банковскую систему Ливана, которая была одной из немногих линий финансовой жизни, оставшихся у Сирии. Я не думаю, что этот взрыв был случайным. Я думаю, что это было спланировано, и я подозреваю, что Центральное разведывательное управление было осведомлено о том, какая именно страна осуществила эту акцию по уничтожению Бейрутской гавани.

В целом, повсюду вы видите этот макиавеллиевский подход, когда США используют неограниченную силу — насилие. При этом мы контролируем глобальные СМИ, где Штаты стирают все обсуждения того, что происходит на самом деле. Поэтому обыватели на улицах думают, что всё в порядке, всё делается из альтруистических соображений. Но это не так. <…>

В любом случае, у Соединённых Штатов есть своя давняя стратегия, эта военно-политическая стратегия расширения империи. Мы делали это на Ближнем Востоке, где попытались создать огромную неоколониальную империю, что стало довольно непопулярным. Люди этого не хотели. И похоже, что когда-нибудь это будет обречено на угасание, но может продолжаться ещё 100 лет. В любом случае мы пытаемся сделать что-то подобное сейчас и в Восточной Европе, продвигаясь на восток, практически до самой российской границы.

3. А вот фрагмент про Украину, оттуда же:

Я думаю, в этом конфликте есть одна вещь, которая точно гарантирована. Это огромное количество украинских солдат, которые погибнут без необходимости. Много русских солдат погибнет напрасно. У меня просто разрывается сердце, когда я смотрю видео с пытками молодых русских парней, которые были убиты, в некоторых случаях преступно, украинскими силами.

Нам всё равно! Соединённым Штатам и НАТО всё равно, сколько украинцев погибнет. Гражданские ли лица, женщины ли, дети или солдаты — нам всё равно. Это превратилось в какую-то футбольную игру. Что-то вроде: у нас есть наша команда, у них есть своя команда — мы хотим набрать как можно больше очков и увеличить разрыв в счёте. И, вы знаете, нам всё равно, сколько игроков, играющих за наши деньги, будет в итоге покалечено на игровом поле. Главное, чтобы мы побеждали.

Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия. И это привело к тому, что Raytheon, которая производит ракеты, и Northrop Grumman, которая создаёт самолёты и ракеты — все эти оборонные компании стали получать сверхприбыли и раздуваться от долларов. Я не думаю, что это в конечном счёте повлияет на результат. Я думаю, что Россия одержит верх. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на востоке страны.

Давайте проанализируем, как эта ситуация развивалась: президент Путин предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне ещё в декабре 2021 года. Он зашёл так далеко, что положил на стол переговоров с НАТО конкретные письменные предложения, мирные предложения, чтобы разрядить обстановку. Потому что в этот момент Украина собирала войска для нападения на Донбасс. Он пытался предотвратить это. Он не хотел войны. А НАТО просто проигнорировало и отмахнулось от этого предложения, не принимая эти предложения всерьёз и не вступая в переговоры.

В этот момент Путин, увидев готовность украинской армии к нападению, решил, что он должен нанести удар первым. Сейчас уже видно, что это не было какой-то заранее спланированной атакой. Это было не похоже на нападение Гитлера на Польшу, где стандартное эмпирическое правило гласит, что у вас всегда должно быть преимущество в численности 3 к 1, когда вы нападаете. Вы должны сосредоточить в три раза больше танков, артиллерии, самолётов и живой силы, чем у другой стороны. На самом деле, когда Россия вошла на территорию Украины, русские вошли с тем, что у них было, с тем, что они могли собрать в кратчайшие сроки. И украинские силы превосходили их численностью. Украинцев было около 250 000 человек. У русских было, возможно, 160 000 человек. Таким образом, вместо того, чтобы иметь в три раза больше войск, у них на самом деле было меньше войск, чем у украинцев. Но они были вынуждены атаковать, чтобы предотвратить надвигающуюся войну против Донбасса, для которой украинцы сосредоточили свои силы.