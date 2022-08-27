 

“Не везде возможно”: Почему россияне не могут поменять аварийное жилье на комфортные условия?

27.08.2022, 4:25, Разное
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Аналитики рынка недвижимости из года в год заявляют, что количество объектов для жилья в России только увеличивается. При этом в стране еще есть люди, которые живут в ветхих домах, лишенных комфортных условий.

На самом деле, это вряд ли желание самих жильцов: люди с удовольствием бы променяли аварийное жилье на хорошие частные дома, однако пока такую программу реализовать будет сложно из-за некоторых моментов, которые этому мешают.

“Радио 1” пообщалось с вице-президентом общественной организации “Опора России”, руководителем направления “Строительство и ЖКХ” Евгений Шлеменков, которые рассказал, почему это невозможно. По словам эксперта, жизнь в доме с хорошими условиями – мечта многих россиян, однако в некоторых регионах реализовать программу переселения сложно из-за отсутствия нужного количества земельных участков с необходимой для быта инфраструктурой.

“На сегодняшний день это далеко не везде возможно”, – отметил Евгений Шлеменков.

Более того, возведение частного дома – удовольствие не из дешевых и часто оказывается по стоимости дороже, чем приобретение жилья в многоквартирном доме. Однако в ряде регионов, по словам эксперта, такая возможность есть, а значит, ею нужно обязтельно воспользоваться.


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