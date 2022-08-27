Мнение: Российская национальная идея. Начало

В России все постоянно ноют, что «у нашей страны нет национальной идеи», «ай-яй-яй», и что «надо ее непременно найти». Ее «ищут» сколько я себя помню, особенно в последние четверть века. Вроде бы даже какую-то премию объявляли – тем, кто сможет ее сформулировать. Но, несмотря на всеобщее убеждение, что «без национальной идеи никуда», и что якобы «только Национальная Идея может нас спасти» – все равно ее нет как нет. Ищут-ищут – найти не могут.

Почему такая странная ситуация? Самое простое объяснение такое: все дело в том, что национальная идея у России есть, и все ее знают, поэтому искать-то ничего не надо; но – называть ее вслух все стесняются. Почему? Она что – какая-то неприличная? Или – маловдохновляющая? Ее почему-то стыдно произносить вслух?

Так и есть. Рассмотрим по порядку. Вообще, в основе Национальной Идеи должно быть какое-то общее, присущее всем (или большинству) жителей России чувство, желание, нужда или потребность (на том, что такого общего для всех стремления или нужды у 145 миллионов человек быть не может, «все люди разные», строят свое убеждение скептики, уверяющие, что никакой НацИдеи у России быть не может, и сам поиск такой идеи – бред).

Россия – страна во многом уникальная, поэтому такое общее для всех (или большинства) чувство у россиян имеется. В той или иной степени оно знакомо всем нам: это – известная неудовлетворенность, а проще – нежелание в России жить. Общая черта всех россиян – то, что россиянам жить в России НЕ НРАВИТСЯ. И больше всего это чувство присуще основному российскому этносу – русским.

Причин для этого много. Русские, как известно, самый многочисленный СЕВЕРНЫЙ народ в мире, рассеявшийся по огромной территории и даже в какой-то степени сумевший этот свой суровый северный край освоить. Но даже успехи в освоении (не очень-то впечатляющие в сравнении с масштабом задачи) не могут приглушить влияние такого мощного негативного фактора, как климат. Климат на большей части России ужасный: холодный и суровый.

Но климатом недостатки России не исчерпываются. Второй мощный негативный фактор, делающий само существование на ее территории делом проблематичным – география, в частности – почти повсеместно затрудненная логистика. Россия не только самая северная, но и самая «сухопутная» страна в мире, которая если куда и выходит, то в основном к северным ледовитым морям. Доставлять грузы по территории России – долго, муторно и страшно. Дороги – одна из двух главных российских бед. Нет дорог – затруднена торговля, мало развития, из-за плохих дорог всё дорого.

В общем, мощное всеобщее Нежелание жить в России порождает простую и всем понятную Русскую Национальную Идею: свалить из России. Как в одном раннесоветском фильме про беспризорников – их ловят добрые дяди-чекисты, а те вырываются и все равно пробираются на вокзалы – в поезда, следующие на юг. Чекисты их спрашивают – дурашки, куда же вы бежите? А те отвечают:

– В Ташкент, дяденька!

– Да зачем тебе в Ташкент, дурачок? Ты ж простой мальчик Ванька из деревни!

А мальчик Ванька мечтательно закатывает глаза и говорит – фразу, которую потом с упоением повторяли несколько поколений советских школьников (она превратилась в мем):

– Там тепло… Там яблоки…

Почти безотчетное стремление, почти иррациональное. Что-то даже в этом есть звериное. Или птичье. Или даже рыбье – как лосось идет на нерест. Он ведь не объясняет зачем, откуда он знает дорогу… Он просто ломится вперед. Неважно куда, важно – к Югу, к Границе. Важно не куда, а откуда. ИЗ РОССИИ.

Конечно, признаваться в такой «НацИдее» нельзя. Это как-то непатриотично, глупо, вообще стыдно… Но что делать, если такая НацИдея у русских – единственная правда?! А ведь правду русские ценят. За правду они умереть готовы…

И только такая «неприличная» НацИдея объясняет почти всё и в русской истории, и в российском настоящем. Это – готовый объяснительный принцип, и далее мы подробно представим его невероятную объяснительную (а также предсказательную) силу.

Продолжение следует