«Никогда не чувствовали себя так неуютно в собственном доме» — британцы отказываются продолжать принимать украинцев

Участники программы «Жильё для Украины» обвинили британское правительство в том, что там переложили ответственность и расходы по размещению беженцев с Украины на самих британцев, пишет Daily Mail. Из-за отсутствия обещанных ежемесячных выплат приютившим у себя беженцев, 1335 украинцев, бежавших в Великобританию, уже либо числятся бездомными, либо оказались в группе высокого риска.



АР

Украинские беженцы и британцы, которые их приютили, массово отказываются от участия в программе «Жильё для Украины», осуждая британское правительство, которое, по их мнению, их бросило, сообщает Daily Mail.

54-летняя мать-одиночка Клара Магуайр из Пула, графство Дорсет, которая открыла двери своего дома двум беженцам с Украины, рассказала изданию, что чувствует себя «совершенно использованной и недооценённой» и клянётся «никогда больше» не участвовать в этой схеме.

Магуайр — одна из «растущего числа британцев», которые отказались продолжать участвовать в программе после разрыва отношений с теми, кого ранее приютили. Одни утверждают, что их «обманули» якобы «беззащитные» украинцы, а другие жалуются, что до сих пор не получили ни копейки из обещанных правительством ежемесячных выплат в размере £350.

При этом многие из британцев не только предоставили беженцам свои дома, но и потратили на уход за ними тысячи фунтов стерлингов. По мнению этих британцев, правительство фактически переложило ответственность и расходы по размещению беженцев с государства на общественность.

По словам Магуайр, ей и её 13-летнему сыну было сложно решиться попросить украинку и её дочь покинуть их дом через два месяца после того, как они их приютили. Британка назвала этот опыт «катастрофой», заявив, что до сих пор не получила ежемесячное пособие, которое выплачивается на каждую принятую украинскую семью.

«Мы никогда не чувствовали себя так неуютно в нашем собственном доме, как с ними», — призналась Магуайр. По её словам, жившая у неё беженка с Украины свободно говорит по-английски и ежемесячно зарабатывает £700, получая такую же сумму в виде детских пособий. Однако британка освободила ей две спальни и «возила их повсюду», будь то к стоматологу, врачам или в польский супермаркет, так как она «не хотела есть британскую еду».

«Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности… Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными», — добавила Магуайр.

По данным издания, в ближайшие недели 26% британских семей, участвующих в программе «Жильё для Украины», собираются покинуть её. Большинство ссылается на отсутствие государственной поддержки в условиях кризиса стоимости жизни на фоне стремительного роста инфляции и высоких счетов за электроэнергию.Они требуют не только выплачивать субсидии вовремя, но и удвоить сумму помощи до £700.

Около 70% участников программы также заявили, что инфляция и рост стоимости жизни мешают им оказывать поддержку беженцам, и почти все опрошенные заявили, что понесли дополнительные расходы во время действия схемы, даже те, кто получил хоть какую-то поддержку от государства.

Как напоминает Daily Mail, Магуайр далеко не первая британка, рассказавшая о негативном опыте от проживания с украинскими беженцами под одной крышей. Ранее британка, которая представилась как Джейн, рассказала на BBC Radio 4 об «ужасном» опыте общения с молодым студентом с Украины, который «дурачил» её всё время, пока жил в её доме.

Ещё одна слушательница этой радиостанции заявила, что она боялась высказаться после того, как её украинские гости «довели до отчаяния» её семью, и в конце концов она попросила их уйти «ради психического здоровья своего и своей семьи».

«Я думаю, мы недооцениваем культурные различия, мы вежливы и почтительны как нация, в то время как украинцы более откровенны… Я потрясена тем, что с нами произошло, и я бы не стала делать этого снова», — приводит издание слова британки.

На данный момент около 1335 человек, бежавших с Украины в Великобританию после начала российской спецоперации, либо числятся бездомными, либо оказались в группе высокого риска из-за отказа британцев и дальше размещать их в своих домах.

Тем не менее 44-летняя Людмила Зосим из Киева поспешила высказаться в защиту своих соотечественников, заявив, что британцы просто не могут понять, что переживает её народ. Кроме того, Зосим указывает на культурные различия и необходимость приспособиться к жизни в чужой стране как на основные причины разногласий украинцев с британцами, которые их приютили.

Одна из организаторов программы «Жильё для Украины» в Оакхилле, Сомерсет, Вики Бриджес, которая помогла найти жильё в британских семьях для сотен беженцев, призналась, что «всё оказалось труднее, чем ожидали». По её словам, наибольшую трудность представляют языковой барьер и культурные различия.

Генеральный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон в интервью Daily Mail отметил, что договорённости о размещении украинцев «всегда было проблематичны в долгосрочной перспективе».

«Нам уже известно о сотнях украинских беженцев, преимущественно женщин и детей, которые рискуют остаться бездомными из-за сложностей с размещением, а теперь дополнительное бремя стоимости жизни для семей здесь, в Великобритании, представляет собой ещё одну угрозу для уязвимых украинцев», — заявил Соломон.