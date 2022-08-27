 

Исторический запуск – NASA планирует первый запуск миссии «Артемида» к Луне

27.08.2022, 3:25, Разное
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29 августа NASA проведёт тестовый полёт вокруг Луны без экипажа, который станет репетицией к полёту с астронавтами на борту, — он запланирован на 2024 год, пишет ABC News. Как отмечает телеканал, в NASA намерены создать на Луне постоянную базу, которая позволила бы американскому космическому агентству проложить путь до Марса.

Сегодня наша команда получила невероятный взгляд изнутри и потрясающий доступ к миссии с высокими ставками в рамках программы «Артемида». Испытательный запуск миссии, который может стать историческим, назначен на понедельник. С подробным репортажем о том, что означает гонка нового поколения к Луне для будущего человека в космосе, корреспондент Джио Бенитес. 

Прошло более полувека с тех пор, как мы проложили путь на Луну. 

ДЖОН КЕННЕДИ, бывший президент США: Мы решили лететь на Луну в этом десятилетии и сделать другие вещи не потому, что это легко, а потому, что это трудно.

За шесть выдающихся миссий в рамках программы «Аполлон» Америка высадила на лунную поверхность 12 человек и изменила саму природу того, на что способны люди.

ПЕРВАЯ СОТРУДНИЦА NASAСуществует огромная последовательность событий, которые должны произойти.

ВТОРАЯ СОТРУДНИЦА NASAЭто действительно меняет взгляд на всё.

ПЕРВЫЙ СОТРУДНИК NASA: Это мечта, ставшая реальностью.
 
Теперь к старту готова новая эра лунных исследований NASA под названием «Артемида», и она расширит границы человечества и нашего места в космосе. 
 
ВТОРОЙ СОТРУДНИК NASAМы отвечаем на вопросы, на которые раньше не было ответов

ТРЕТИЙ СОТРУДНИК NASAВсе просто сосредоточены, но в то же время и рады быть там, где мы находимся.

На этот раз мы отправляемся на Луну, чтобы остаться на ней. Цель NASA — создать постоянную базу на Луне, которая станет вратами на Марс и не только.   

ЖАСМИН МОГБЕЛИ, астронавт NASA: Мы отправляемся на южный полюс Луны, где надеемся найти ресурсы, которые сможем использовать. Мы планируем создать там, на поверхности Луны, базу и разработать технологии и методы работы, которые позволят нам подготовиться к путешествию на Марс.

И назревает космическая гонка нового поколения. На этот раз не между США и Россией, а между NASA, SpaceX и секретной лунной миссией Китая. И всё это начнётся с первого испытательного полёта NASA «Артемида» в понедельник, в ходе которого космический корабль совершит полёт вокруг Луны без экипажа, чтобы убедиться, что все системы работают, прежде чем в 2024 году состоится первый полёт с астронавтами на борту.

Для этого NASA использует свою долгожданную систему космических запусков, или SLS. Это самая мощная ракета в мире высотой 36 этажей, которая во многом превосходит мощную ракету-носитель «Сатурн-5» программы «Аполлон». 

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года. 


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